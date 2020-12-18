У ЄС заявили про "момент істини" в торгових переговорах з Британією
Барньє сказав, що переговори стали "надзвичайно важкими" стосовно двох питань, повідомляє "Європейська правда". Зокрема, як ЄС зможе відповісти, якщо Британія відмовиться від виробничих стандартів, щоб отримати конкурентну перевагу для своєї продукції, або якщо Британія не допустить європейських рибалок від своїх рибальських вод в майбутньому.
Барньє заявив, що ЄС повинен мати можливість вводити торгові бар'єри, якщо Британія змінить свої правила і пропонуватиме неякісні товари на ринку блоку.
"Це момент істини. У нас залишилося дуже мало часу, всього кілька годин, щоб провести ці переговори з користю, якщо ми хочемо, щоб ця угода набула чинності першого січня", - сказав Барньє.
"Є шанс досягти угоди, але шлях до такої угоди дуже вузький…Ми опинилися в дуже серйозній і похмурої ситуації", - додав він.
Нагадаємо, що євродепутати вимагають укласти торговельну угоду з Британією до 20 грудня
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