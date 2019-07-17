Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком

За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів
Борис Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком в рамках кампанії з висунення на пост прем'єр-міністра.
Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком Фото: 15minut.org

Джонсон отримав підтримку фінансистів-євроскептиків після того, як він зміцнив свою позицію щодо Brexit з обіцянкою "зроби або помри", пообіцявши вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів.

Це допомогло Джонсону перевершити попередній рекорд зі збору коштів, встановлений колишнім міністром закордонних справ Девідом Мілібендом, який отримав 627 000 фунтів за свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії в 2010 році.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон упевнено виграв другий тур виборів голови Консервативної партії. Остаточний переможець виборів стане прем’єр-міністром країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2019 22:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.