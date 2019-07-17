За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів

Борис Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком в рамках кампанії з висунення на пост прем'єр-міністра.

Джонсон отримав підтримку фінансистів-євроскептиків після того, як він зміцнив свою позицію щодо Brexit з обіцянкою "зроби або помри", пообіцявши вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів.

Це допомогло Джонсону перевершити попередній рекорд зі збору коштів, встановлений колишнім міністром закордонних справ Девідом Мілібендом, який отримав 627 000 фунтів за свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії в 2010 році.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон упевнено виграв другий тур виборів голови Консервативної партії. Остаточний переможець виборів стане прем’єр-міністром країни.