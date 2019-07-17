Джонсон побив рекорд за кількістю грошей, зібраних британським політиком
Джонсон отримав підтримку фінансистів-євроскептиків після того, як він зміцнив свою позицію щодо Brexit з обіцянкою "зроби або помри", пообіцявши вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За останні два тижні Джонсон зареєстрував 200 000 фунтів (248 400 доларів) у вигляді пожертвувань, в результаті чого загальна сума, яку він отримав в минулому році, склала 702 000 фунтів.
Це допомогло Джонсону перевершити попередній рекорд зі збору коштів, встановлений колишнім міністром закордонних справ Девідом Мілібендом, який отримав 627 000 фунтів за свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії в 2010 році.
Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон упевнено виграв другий тур виборів голови Консервативної партії. Остаточний переможець виборів стане прем’єр-міністром країни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах