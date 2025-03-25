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ПОЛІТИКА

Джонсон прокоментував скандал із чатом у Signal, відкинувши покарання для чиновників

25 березня 2025, 12:13
Джонсон прокоментував скандал із чатом у Signal, відкинувши покарання для чиновників
https://mikejohnson.house.gov/
На питання про те, чи варто притягти до відповідальності радника з нацбезпеки Волца, який вочевидь і додав у чат головреда The Atlantic, та міністра оборони Гегсета, Джонсон відповів "ні, звісно ні".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечив, що топпосадовців, які обговорювали у чаті в Signal конфіденційні деталі операції, можуть притягнути за це до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє The Hill.

Джонсон після скандалу довкола чату топпосадовців Трампа у Signal – про існування й вміст якого стало відомо через те, що туди випадково додали журналіста – відкинув можливість покарання для них за порушення правил конфіденційних обговорень. 

На питання про те, чи варто притягти до відповідальності радника з нацбезпеки Волца, який вочевидь і додав у чат головреда The Atlantic, та міністра оборони Гегсета, Джонсон відповів "ні, звісно ні". 

"Наскільки я розумію, в адміністрації зараз обгооврюють те, що сталося", – відповів Джонсон на питання про те, чи стурбований він інцидентом. 

"Схоже, у той чат потрапив випадковий номер. Вони розберуться, як це відбулось, і подбають, щоб це не повторилося", – додав Джонсон. 

Йому продовжили ставити запитання про те, чи нормально, щоб топпосадовці, відповідальні за питання безпеки, переписувалися у месенджері, а не спеціальних захищених системах. 

"Я не збираюся давати характеристики тому, що сталося. Думаю, адміністрація визнала, що сталася помилка, вони посилять пильність і подбають, щоб такого не повторилось", – сказав Джонсон. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до конфіденційного групового чату в Signal, де високопосадовці обговорювали військові плани щодо ударів по повстанцях-хуситах у Ємені.

витік данихМайк ДжонсонSignalМайк Волц

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