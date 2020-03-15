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Джонсон просить Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легень

В суботу офіс Джонсона заявив, що прем'єр планує поговорити з виробниками в понеділок про підтримку виробництва необхідного медичного устаткування
Прем'єр-міністр просить виробників, включаючи Rolls Royce і JCB, переорієнтувати свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти виготовляти вентилятори в рамках "національних зусиль" по боротьбі з вірусом.
Джонсон просить Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легень Фото: з вільних джерел

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон просить британських гігантів-виробників Rolls Royce та JCB виготовити тисячі апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Прем'єр-міністр просить виробників, включаючи Rolls Royce і JCB, переорієнтувати свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти виготовляти вентилятори в рамках "національних зусиль" по боротьбі з вірусом.

В суботу офіс Джонсона заявив, що прем'єр планує поговорити з виробниками в понеділок про підтримку виробництва необхідного медичного устаткування.

Інженерів попросили знайти способи швидкого виготовлення більшої кількості апаратів вентиляції, які закупить уряд.

В суботу кількість загиблих в Британії від вірусу склала 21 особу, 1140 - заразилися.

Нагадаємо, що у Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола - медики станцювали на радощах

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15 03 2020 13:45
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