У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола — медики станцювали на радощах
Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає "Громадське".
An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC, our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e— WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020
Останньої пацієнткою стала жінка на ім'я Масіка Семіда. У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру.
Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей.
Нагадаємо, що у Демократичній республіці Конго з початку останнього спалаху Ебола, що стався в липні поточного року, загинули щонайменше 170 людей.
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