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У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола — медики станцювали на радощах

Лихоманка Ебола — захворювання, що викликає вірус Ебола, її коефіцієнт смертності — близько 50%
В Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола. З нагоди того, що вдалося вилікувати останню пацієнтку, медики навіть станцювали.
У Конго вилікували останню пацієнтку з лихоманкою Ебола — медики станцювали на радощах https://twitter.com/

Про це повідомляє пресцентр Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає "Громадське".

Останньої пацієнткою стала жінка на ім'я Масіка Семіда.  У вівторок, 3 березня, її виписали додому з лікувального центру.

Спалах лихоманки Ебола на сході Конго тривав з серпня 2018 року і забрав життя понад 2200 людей.

Нагадаємо, що у Демократичній республіці Конго з початку останнього спалаху Ебола, що стався в липні поточного року, загинули щонайменше 170 людей.

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06 03 2020 16:20
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