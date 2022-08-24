Джонсон приїхав до України, щоб привітати українців з Днем Незалежності орисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

Фото: Twitter

Про це повідомляє iPress.ua. "Те, що відбувається зараз в Україні, важливе для всіх нас. Саме тому я сьогодні в Києві. Саме тому Велика Британія продовжить підтримувати наших українських друзів. Я вважаю, що Україна може виграти і виграє цю війну", – написав Джонсон у Twitter. Прибуття Джонсона в Україну підтвердив і президент Володимир Зеленський. "Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!" – написав глава держави в Telegram. Глава Української держави та Прем’єр-міністр Великої Британії також урочисто погасили нову марку Укрпошти "Вільні, Незламні, Непереможні", присвячену цьогорічному Дню Незалежності. Нинішній візит до Києва став третім візитом Бориса Джонсона в Україну з початку повномасштабного вторгнення росії та четвертим за цей рік.

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