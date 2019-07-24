CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джонсон призначив перших трьох міністрів
Домініка Рааба, який раніше у ранзі міністра відповідав за вихід Великобританії з ЄС, призначено новим главою британського МЗС
Борис Джонсон. Фото: topnews.in
Домініка Рааба, який раніше у ранзі міністра відповідав за вихід Великобританії з ЄС, призначено новим главою британського МЗС, повідомляє ВВС.
Колишнього міністра внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавіда призначено на пост глави міністерства фінансів.
Окрім того, Борис Джонсон призначив Пріті Пател міністром внутрішніх справ Великобританії.
Нагадаємо, що напередодні депутата Палати громад від Консервативної партії країни і колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона обрали прем'єр-міністром Великобританії.
Після офіційного вступу на посаду він пообіцяв будь-що-будь вивести країну з ЄС до 31 жовтня цього року.
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