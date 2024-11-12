Джонсон: Скорочення підтримки України з боку США вимагатиме дій від Британії

Він підкреслив, що підтримка України має вирішальне значення для того, щоб росія не загрожувала іншим європейським державам.

Великій Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Дональд Трамп скоротить фінансування, коли прийде на посаду президента.

Про це в інтерв'ю GB News заявив колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Він підкреслив, що підтримка України має вирішальне значення для того, щоб росія не загрожувала іншим європейським державам. На думку Джонсона, якщо Україна впаде, це призведе до "ще більшої загрози на наших кордонах, кордонах європейського континенту скрізь, де демократії стикаються з росією".

Колишній прем’єр-міністр особливо підкреслив потенційні ризики для країн Балтії та Грузії, припустивши, що поразка України матиме далекосяжні наслідки для всієї Європи. Він також попередив, що в такому випадку витрати Британії на оборону значно зростуть порівняно з поточною підтримкою України.

Джонсон зазначив, що наслідки української поразки вийдуть за межі Європи, вплинувши на безпеку на Тихоокеанському театрі і в Південно-Китайському морі.

"У [команді] Дональда Трампа чути багато різних голосів, і є фронт Республіканської партії, насправді досить багато з них, які дотримуються неправильної позиції щодо України", – сказав він.

Він розкритикував деяких республіканців за те, що вони "зачаровані владіміром путіним" і мають "якийсь дивний фанатський погляд на путіна".

Нагадаємо, колишній британський прем’єр заявив, що Трамп, який захоплений "поверненням Америці величі", не захоче почати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич".