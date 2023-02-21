Джонсон розкритикував Сунака через зволікання з винищувачами — Daily Mail

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав нарешті передати Україні винищувачі.

Борис Джонсон виступив з критикою чинного британського прем'єра Ріші Сунака під час слухань у Палаті громад присвячених Україні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Борис Джонсон закликав перейти від розмов до справ.

"Дуже чудово, що ми пропонуємо навчати українських пілотів управлінню винищувачами НАТО, але цікаво, що ми робимо це за відсутності принципового рішення надати їм літаки. Тож перейдімо до справи та передамо їм винищувачі", - закликав Джонсон.

Він також додав, що не може бути жодних підстав, аби відкладати передачу танків Україні. Екс прем'єр підкреслив що, танки можуть змінити ситуацію на полі бою в реальному часі вже у наступні кілька тижнів. Крім цього Джонсон наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя. Також колишні прем'єри попередили про загрозу з боку Пекіна для Тайваню, а Джонсон заявив, що стає все більш очевидним, що Китай готується озброїти росіян в Україні.

"Якщо були сумніви щодо терміновості збільшення обсягів нашого обладнання українцям, то стає все очевиднішим, що Китай готується озброїти росіян", — сказав Джонсон.