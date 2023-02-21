Джонсон розкритикував Сунака через зволікання з винищувачами — Daily Mail
Борис Джонсон виступив з критикою чинного британського прем'єра Ріші Сунака під час слухань у Палаті громад присвячених Україні.
Про це повідомляє Daily Mail.
Борис Джонсон закликав перейти від розмов до справ.
"Дуже чудово, що ми пропонуємо навчати українських пілотів управлінню винищувачами НАТО, але цікаво, що ми робимо це за відсутності принципового рішення надати їм літаки. Тож перейдімо до справи та передамо їм винищувачі", - закликав Джонсон.
"Якщо були сумніви щодо терміновості збільшення обсягів нашого обладнання українцям, то стає все очевиднішим, що Китай готується озброїти росіян", — сказав Джонсон.