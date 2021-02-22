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Джонсон визначився з етапами послаблення локдауну в Англії

Очікується, що цього разу обмеження будуть послаблювати поетапно у всій Англії, не повертаючись до трьохрівневої системи-"світлофора"
В уряді Британії визначили етапи виходу Англії з жорсткого локдауну, запровадженого для стримування епідемії коронавірусу.
Джонсон визначився з етапами послаблення локдауну в Англії Фото: з вільних джерел

Офіційно прем’єр Борис Джонсон має оголосити про свій план перед Палатою громад по обіді 22 лютого, а після цього увечері - на пресконференції, повідомляє "Європейська правда". 

Як повідомляється, першими планують відкрити школи - вже з 8 березня до класів мають повернутися усі учні.  

Також з цієї дати планують дозволити зустрічатися надворі з однією людиною, наприклад, на каву або пікнік у парку. З 29 березня дозвіл мають розширити на компанії до 6 осіб, або із максимум двох домогосподарств.  

Крім того, з 29 березня планують відкрити майданчики для тенісу, гольфу та інших спортивних занять, що відбуваються надворі. З цього ж дня зможуть відновитися організовані спортивні заняття для дітей і дорослих.

Це перший етап із чотирьох у запланованому послабленні карантину. Наступним кроком має стати відкриття "другорядних" магазинів.

Очікується, що цього разу обмеження будуть послаблювати поетапно у всій Англії, не повертаючись до трьохрівневої системи-"світлофора", коли регіони відрізнялися за епідемічною ситуацією.

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22 02 2021 11:26
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