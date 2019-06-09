Джонсон: я краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit
На запитання, чи може він гарантувати, що не буде вимагати від ЄС відкласти Brexit після 31 жовтня, навіть якщо буде зобов’язаний за законом, він відповів: "Так, я можу. Я вважаю за краще померти у канаві". Про це він заявив під час виступу в Йоркширі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
Він ухилився від запитання, чи означає це, що він швидше піде у відставку, ніж відкладе Brexit, але розкритикував депутатів за примусове відтермінування, яке, за його словами, коштуватиме "мільярд фунтів на місяць" і "абсолютно нічого" не дасть.
Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.
Палата громад 9 вересня вдруге розгляне пропозицію щодо проведення дострокових виборів.
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