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Джонсон: я краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit

Джонсон заявив, що відтермінування виходу Британії з ЄС, яке підтримали депутати цього тижня, "безглузде"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що швидше "помре у канаві", ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.
Джонсон: я краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit Борис Джонсон. Фото: theransomnote.com

На запитання, чи може він гарантувати, що не буде вимагати від ЄС відкласти Brexit після 31 жовтня, навіть якщо буде зобов’язаний за законом, він відповів: "Так, я можу. Я вважаю за краще померти у канаві". Про це він заявив під час виступу в Йоркширі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Він ухилився від запитання, чи означає це, що він швидше піде у відставку, ніж відкладе Brexit, але розкритикував депутатів за примусове відтермінування, яке, за його словами, коштуватиме "мільярд фунтів на місяць" і "абсолютно нічого" не дасть.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.

Палата громад 9 вересня вдруге розгляне пропозицію щодо проведення дострокових виборів.

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06 09 2019 10:23
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