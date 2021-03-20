Джонсон зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон отримав першу дозу COVID-вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

У Британії зараз вакцинують людей ​​віком від 56 до 60 років. Джонсону - 56 і він якраз потрапляє в цю вікову категорію.

Зазначається, що в четвер Джонсон повідомив на пресконференції, що абсолютно впевнений у безпечності вакцини AstraZeneca. "А ось що небезпечно - це заразитися COVID-19, тому так важливо, щоб ми всі отримали свої щеплення при першій нагоді", - цитує видання британського прем'єра.

Загалом цим препаратом було щеплено близько 17 мільйонів осіб, а випадки тромбоутворення виявили менш ніж у 40 вакцинованих.

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