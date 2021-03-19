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Україна введе вимогу негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну

Міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови
Україна планує зробити умовою в’їзду в країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Україна введе вимогу негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну ПЛР тест

Про це у п'ятницю під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які передбачають запровадження такої вимоги.

"Впевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили тест-ПЛР і мають негативний (результат)", - заявив Степанов.

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19 03 2021 12:59
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