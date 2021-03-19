НОВИНИУкраїна планує зробити умовою в’їзду в країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна введе вимогу негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну
Міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови
ПЛР тест
Про це у п'ятницю під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які передбачають запровадження такої вимоги.
"Впевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин вони зробили тест-ПЛР і мають негативний (результат)", - заявив Степанов.
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19 03 2021 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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