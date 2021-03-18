В Японії створили тести, які миттєво виявляють COVID-19 та його мутації

У Сімадзу повідомили, що новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому

Один з найбільших японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія Сімадзу розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірус або його мутації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У компанії заявили, що новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується, зокрема, слина. Більш того, цей набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію на коронавірус, а й також з'ясувати, чи є виявлений вірус мутованим.

Зазначається, що в даний час муніципалітети по всій країні спочатку використовують ПЛР-тести для визначення позитивного або негативного результату зібраних зразків. Виявлення мутацій генетичного коду вірусу вимагає додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

У Сімадзу повідомили, що новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки він дозволяє виконувати обидві перевірки одночасно.

Незалежно від того, використаний новий комплект чи ні, зразок, що дав позитивний результат, потрібно буде відправити до Національного інституту інфекційних захворювань. Там зразок перевірять, щоб визначити, чи є він мутованим варіантом коронавірусу.

У Сімадзу заявили, що всього буде потрібно ще близько двох місяців досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального тестування, який, за даними компанії, будуть пропонувати тільки лабораторіям.

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