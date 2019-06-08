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Екологічні трубочки для напоїв у McDonald's не підлягають переробці

У McDonald's шукають рішення проблеми, а поки клієнтам і співробітникам рекомендують викидати трубочки разом зі звичайним сміттям
Паперові соломинки для коктейлів, на які перейшли усі ресторани мережі фастфуду McDonald's у Великій Британії і Республіці Ірландія восени 2018 року, не піддаються переробці.
Екологічні трубочки для напоїв у McDonald Фото: LinkedIn

Компанія випустила рекомендацію про те, що ці трубочки тепер потрібно утилізувати окремо від решти сміття, повідомляє "Громадське".

Всі заклади McDonald's у зазначених країнах відмовився від пластикових трубочок, аби скоротити забруднення навколишнього середовища, і перейшли на картонні, які виробляють на заводі компанії Transcend Packaging в Уельсі.

Тепер виявилося, що нові паперові соломинки переробляти не виходить, оскільки вони занадто щільні і їх припинили приймати компанії із переробки паперових стаканчиків.

У McDonald's шукають рішення проблеми, а поки клієнтам і співробітникам рекомендують викидати трубочки разом зі звичайним сміттям.

Мережа McDonald's у Великій Британії раніше використовувала 1,8 млн соломинок в день. У квітні 2018 року британський уряд запропонував заборонити використання ряду одноразових виробів із пластику, зокрема соломинок для коктейлів та паличок для чищення вух, оскільки вони потрапляють у водостік, звідти - у річки і моря, засмічуючи світовий океан. Деякі види пластику в одноразових виробах не розкладаються протягом сотень років.

Раніше британська газета The Guardian запустила серію розслідувань про експорт сміття з США в бідні країни.

США відправляють понад 1 млн тонн пластикових відходів в бідні країни, які пропонують дешеву робочу силу і де немає строгого регулювання екологічної ситуації.

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