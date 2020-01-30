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Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% - НБУ

"Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном"
За його словами, досить високі темпи зростання реальних доходів населення зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами.
Економічне зростання у 2020 році прискориться до 3,5% - НБУ Фото: з вільних джерел

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 році до 3,5% у цьому році та близько 4% у наступні роки, повідомляє "Економічна правда".

Про це він сказав під час прес-брифінгу з питань монетарної політики 30 січня.

"Цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій буде залишатися основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті", - сказав Смолій.

За його словами, досить високі темпи зростання реальних доходів населення зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами.

"Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном", - зазначив голова НБУ.

Нагадаємо, що Нацбанк почав 2020 рік, викупивши $50 млн для поповнення резервів

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30 01 2020 15:35
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