Економічні проблеми росії змушують путіна задуматися про завершення війни – Reuters

За словами одного з джерел, знайомих із позицією кремля, путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину росії з Кримом, і ослабленням української армії.

владімір путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу. Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції.

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел, знайомих із позицією кремля, оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Трамп пообіцяв швидко припинити війну. Цього тижня він заявив, що стосовно росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо путін не піде на переговори, додавши, що росія рухається до "великих проблем" в економіці.

Лише за кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація президента США Джо Байдена ввела найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів росії від продажу нафти і газу. Як заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, це надасть Трампу важіль впливу на будь-яких переговорах, здійснивши економічний тиск на росію.

Минулого року росія домоглася найзначніших територіальних придбань з перших днів війни і тепер контролює майже п'яту частину України.

За словами одного з джерел, знайомих із позицією кремля, путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину росії з Кримом, і ослабленням української армії.

За словами джерела, путін також усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши "дійсно великі проблеми", як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної плати.

Додатково до цього уряд прагнув збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

Економіка росії, рухома експортом нафти, газу і корисних копалин, за останні два роки продемонструвала зростання, незважаючи на численні раунди західних санкцій, запроваджених після вторгнення росії в Україну 2022 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав лідера рф владіміра путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує росії санкціями та великими податками.