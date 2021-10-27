Економічні збитки від пандемії COVID-19 виявилися сильнішими за прогнозовані - ООН

За даними МОП, збитки від пандемії виявилися сильнішими за прогнозовані: зокрема, у червні в МОП вважали, що порівняно з четвертим кварталом 2019 року, до пандемії, у 2021 році буде втрачено 3,5% робочого часу, що еквівалентно скороченню 100 млн повноцінних робочих місць

Пандемія COVID-19 мала більш руйнівний вплив на ринок праці в країнах, що розвиваються, ніж у розвинених країнах, і найсильніше проблема проявляється в країнах з доходами, нижчими за середні.

Про це заявив генеральний директор Міжнародної організації праці (МОП) Гай Райдер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нинішня траєкторія ринків робочої сили - загальмоване відновлення, із серйозними ризиками зниження темпів зростання і величезною розбіжністю між економіками розвинених країн і країн, що розвиваються", - наводять його слова західні ЗМІ.

За даними МОП, збитки від пандемії виявилися сильнішими за прогнозовані: зокрема, у червні в МОП вважали, що порівняно з четвертим кварталом 2019 року, до пандемії, у 2021 році буде втрачено 3,5% робочого часу, що еквівалентно скороченню 100 млн повноцінних робочих місць. Насправді йдеться про втрату у 2021 році 4,3% - еквівалент 125 млн робочих місць.

Водночас у країнах із високим рівнем доходів ситуація краща - втрата 3,6% робочого часу у третьому кварталі 2021 року. У країнах із низьким рівнем доходів - 5,7% втрат, а в країнах із доходами, нижчими за середні, - 7,3%. Найменшої шкоди на ринках праці довелося зазнати країнам Європи та Центральної Азії, найбільшої – арабським країнам. МОП також з'ясувала, що серед найбільш постраждалих категорій населення опинилася молодь, особливо молоді жінки.

Райдер також сказав, що на відмінності в ситуації у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, впливає доступність для них вакцин від COVID-19. Зокрема, за оцінками МОП, на початок жовтня у країнах із високим рівнем доходів повністю вакциновано було в середньому 59,8% населення, у країнах із низьким рівнем доходів – 1,6%. У МОП упевнені, що якби країни, що розвиваються, мали кращий доступ до вакцин, темпи відновлення їхніх ринків праці зрівнялися б із цим процесом у розвинених країнах уже за три місяці.

Однак Райдер заявив, що перспективи для ринків праці на четвертий квартал 2021 здаються невизначеними.