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Для відновлення глобальної економіки треба дати всім країнами рівні шанси – глава МВФ

Фонд в останній доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO) покращив глобальні прогнози на рік
Вливання Сполученими Штатами трильйонів доларів на відновлення національної економіки в кінцевому рахунку допомагає цілому світу, однак для стійкого глобального прогресу потрібно забезпечити рівні шанси відновлення для всіх країн.
Для відновлення глобальної економіки треба дати всім країнами рівні шанси – глава МВФ Фото: з вільних джерел

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час онлайн-конференції у вівторок, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу".

"Економічне відновлення (в глобальному контексті - ред.) прогресує, й ті кроки, які вживають Сполучені Штати для того, щоб збільшити перспективи відновлення в США, допомагають усьому світові", - підкреслила очільник МВФ.

У цьому контексті вона нагадала, що Фонд в останній доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO) покращив глобальні прогнози на рік. Але, за її словами, стан економіки в більшості країн небезпечно різниться.

"Ось чому на цих зборах (МВФ і Світового банку – ред.) ми зосередимося на тому, щоб забезпечити всім рівні шанси", - підкреслила Георгієва.

Вона уточнила, що це означає як шанси для проведення ефективної вакцинації повсюди, щоб остаточно подолати наслідки пандемії, так і економічні шанси для досягнення кращого життя вразливих верств населення й країн.

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07 04 2021 11:10
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