МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії

Кристаліна Георгієва акож заявила про намір до червня нинішнього року подати офіційну пропозицію до Виконавчого комітету МВФ щодо виділення $650 мільярдів на основі оцінки потреб країн-членів МВФ

Міжнародний валютний фонд має намір створити додаткові резервні активи загальним обсягом $650 мільярдів з метою полегшення виходу світової економіки з рецесії, пов’язаної з глобальною пандемією COVID-19.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Фонду Кристаліни Георгієвої, яку отримав у своє розпорядження "Укрінформ".

"Задовольняючи довгострокову глобальну потребу в резервних активах, нове виділення SDR (еквіваленту валюти, що застосовується МВФ - ред.) принесе користь усім нашим країнам-членам та підтримає глобальне відновлення після кризи COVID-19. Це також може стати потужним сигналом про рішучість країн-членів МВФ зробити все можливе для виходу з найгіршої рецесії з часів Великої депресії",- зауважила Георгієва.

Вона також заявила про намір до червня нинішнього року подати офіційну пропозицію до Виконавчого комітету МВФ щодо виділення $650 мільярдів на основі оцінки потреб країн-членів МВФ, статей угоди й мандату Фонду.

"Персонал МВФ розробить нові інструменти для підвищення прозорості й підзвітності використання SDR, зберігаючи при цьому резервні активи, характерні для SDR. Паралельно у Фонді вивчать варіанти перерозподілу SDR для країн-членів із потужними фінансовими позиціями для підтримки вразливих країн та економік з низьким рівнем доходу",- зауважила глава Фонду.

Передбачається, що в разі схвалення пакет додасть суттєвий прямий приріст ліквідності для національних економік без зростання боргового тягаря. Це також дозволить звільнити вкрай необхідні ресурси для країн-членів з метою допомоги в боротьбі з пандемією, включаючи підтримку програм вакцинації та інших невідкладних заходів.

Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося