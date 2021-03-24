МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії
Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Фонду Кристаліни Георгієвої, яку отримав у своє розпорядження "Укрінформ".
"Задовольняючи довгострокову глобальну потребу в резервних активах, нове виділення SDR (еквіваленту валюти, що застосовується МВФ - ред.) принесе користь усім нашим країнам-членам та підтримає глобальне відновлення після кризи COVID-19. Це також може стати потужним сигналом про рішучість країн-членів МВФ зробити все можливе для виходу з найгіршої рецесії з часів Великої депресії",- зауважила Георгієва.
Вона також заявила про намір до червня нинішнього року подати офіційну пропозицію до Виконавчого комітету МВФ щодо виділення $650 мільярдів на основі оцінки потреб країн-членів МВФ, статей угоди й мандату Фонду.
"Персонал МВФ розробить нові інструменти для підвищення прозорості й підзвітності використання SDR, зберігаючи при цьому резервні активи, характерні для SDR. Паралельно у Фонді вивчать варіанти перерозподілу SDR для країн-членів із потужними фінансовими позиціями для підтримки вразливих країн та економік з низьким рівнем доходу",- зауважила глава Фонду.
Передбачається, що в разі схвалення пакет додасть суттєвий прямий приріст ліквідності для національних економік без зростання боргового тягаря. Це також дозволить звільнити вкрай необхідні ресурси для країн-членів з метою допомоги в боротьбі з пандемією, включаючи підтримку програм вакцинації та інших невідкладних заходів.
Нагадаємо, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося
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