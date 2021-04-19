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Економіка Азії цього року зросте на 6,5%

Автори доповіді пояснюють відносно високі темпи зростання ефективною боротьбою з епідемією COVID-19 і впорядкованим відновленням роботи й виробництва в Китаї та Республіці Корея"
Зростання економіки азійських країн у поточному році становитиме не менше 6,5%, а в Південній Азії сягне 9,7%.
Економіка Азії цього року зросте на 6,5% Фото: Інтерфакс

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на доповідь, опубліковану Боаоським азійським форумом.

У доповіді під назвою "Азійські економічні перспективи і прогрес в інтеграції" вказується, що цей показник являє собою значний підйом у порівнянні з 1,7-процентним скороченням, зареєстрованим торік.

Відзначається, що цьогоріч економіка країн Азії виросте на 6,5%. А в Південній Азії цей показник становитиме 9,7%, що є найшвидшим зростанням в регіоні.

"Автори доповіді пояснюють відносно високі темпи зростання ефективною боротьбою з епідемією COVID-19 і впорядкованим відновленням роботи й виробництва в Китаї та Республіці Корея", - підкреслюється в повідомленні.

Боаоський азійський форум (також відомий як "Східний Давос") заснований у 2001 році. Його щорічні конференції проводяться в місті Боао китайської провінції Хайнань.

Нагадаємо, що МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії

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19 04 2021 11:27
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