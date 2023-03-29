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Економіка держави-агресора починає "кришитися" – WSJ

29 березня 2023, 09:53
Економіка держави-агресора починає
Фото: з вільних джерел
Через війну і введені санкції економіка росії починає зазнавати краху.

Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло москві величезні прибутки, проте ці дні минули.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу.

Найбільші експортні товари країни – газ і нафта – втратили основних клієнтів. У той же час рубль впав на понад 20% з листопада відносно долара.

Робоча сила скоротилася, оскільки молодь йде на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною до армії. Також невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"російська економіка вступає в довгострокову регресію", – прогнозує Олександра Прокопенко, колишня чиновниця Центрального банку росії, яка залишила країну невдовзі після вторгнення.

Детальніше - у перекладі статті: Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal

 

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