Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, повернувшись з України, публікує черговий аналіз війни, зосереджений на майбутньому українському контрнаступі та його меті. За словами Раяна, мета – це те, що заохочує солдатів, дає надію людям в окупації, демонструє рішучість українців для Заходу. І він аналізує, як Україні перехопити ініціативу, зберегти надію та знищити російський моральний дух. Успішний український наступ продовжить активну підтримку України у війні політиками та суспільством на Заході. Якщо українці продемонструють своє вміння та свою міць – цей контрнаступ може стати початком кінця російської армії в Україні та цієї війни.

"За останні два місяці російські війська здійснили низку наступальних операцій на сході України з метою захоплення території та послаблення Збройних сил України. У районах навколо Кремінної, Бахмута та Авдіївки вони досягли певних успіхів, але ціною великих втрат у солдатах, техніці та боєприпасах", – пише Мік Раян у статті для ABC News.

В інших місцях, таких як Вугледар, вони не досягли майже ніякого прогресу, зазнаючи катастрофічних поразок від добре підготовлених українських оборонних позицій.

Незабаром настане черга українців відновити наступальні операції. Важливо зрозуміти їхню мету, оскільки тим, хто планує контрнаступ, доведеться балансувати між численними політичними, стратегічними та військовими імперативами.

Мета за цих обставин є життєво важливою. Вона є відправною точкою для стратегії і оперативного планування. Але вона також гарантує, що ті, хто братиме участь у цих наступальних операціях, розумітимуть, чому вони це роблять.

Солдати завжди будуть виконувати накази. Але саме мета надихає їх, забезпечує основу для додаткових зусиль і часто є причиною, чому так багато з них віддають своє життя на полі бою.

Якими є елементи цілеспрямованості у майбутніх наступальних операціях України?

Перехопити ініціативу та зберегти надію. Мета – знищення російського морального духу

По-перше, Україна хоче перехопити ініціативу у цій війні. Харківська та Херсонська наступальні операції перехопили ініціативу у росіян і змусили їх перейти до оборони взимку. Однак, з різних причин – включно з повільним прибуттям західної підтримки і введення російських мобілізованих військ – український імпульс вичерпався протягом різдвяно-новорічного періоду.

Тепер, коли росіяни створили імпульс своїми атаками, українці будуть прагнути переломити ситуацію і відновити свою перевагу на полі бою, продемонструвавши противнику, що ніщо не може зруйнувати українську рішучість.

У цій битві воль важливою метою буде знищення російського морального духу.

З цим пов'язане бажання продемонструвати росіянам: від путіна до низів їхньої армії, що вони не можуть виграти цю війну. Поразка завжди спричиняє проблеми з моральним духом і згуртованістю. Українські збройні сили сподіватимуться досягти ефекту несподіванки, викликати шок і, в процесі, знищити росію.

Україна захоче донести до всіх російських окупаційних сил, що їхні дні в Україні злічені. Цей психологічний аспект наступальних операцій дуже важливий.

Українці також хочуть повернути свою територію. Це очевидна і важлива мета, про яку Зеленський часто згадує у своїх промовах.

Значна частина східної та південної України залишається під гнітючим кулаком російської окупації. Це навряд чи можна назвати просвітницькою російською присутністю. Натомість вона створює підґрунтя для викрадення українських дітей, поневолення цивільного населення та підбурювання українців до боротьби проти своїх співвітчизників.

Для тих, хто перебуває на окупованих росіянами територіях України, українські наступальні дії дають промінь надії на те, що незабаром настане і їхня черга на звільнення. Така надія є життєво важливою, оскільки вони з нетерпінням чекають на повернення українських військ.

Боротьба за справедливість. Наступ буде несамовито кривавим

Ще одна очевидна мета наступальних дій – продовження деградації російської армії. Українці прагнутимуть знищити якомога більшу частину армії рф, хоча ця мета буде підпорядкованою відвоюванню території.

Наступальні дії України також стануть важливим сигналом для Заходу про те, що українські збройні сили здатні використати військову допомогу, надану протягом останніх кількох місяців. Якщо вони продемонструють, що здатні швидко і грамотно освоїти та використати цю допомогу, вона надійде ще більше.

І, як і після Харківської та Херсонської наступальних операцій, з'явиться певна надія на те, що українські наступальні операції знову привернуть увагу Заходу до війни та забезпечать підтримку подальшої допомоги як політиками, так і населенням.

Нарешті, наступальні дії мають велике значення для українського народу вдома і для тих, хто залишається біженцями за кордоном. З 2014 року росія окупувала територію України і проводить тривалу інформаційну кампанію проти самого існування українського суверенітету.

З лютого 2022 року народ України переживає зґвалтування, вбивства, викрадення дітей, руйнування міст, загибель синів і дочок у боях, а також цілеспрямовані спроби росії викорінити українську культуру, символи та національність.

Кожен українець, з яким я розмовляв, хоче певної справедливості за ті жахіття, які на них обрушилися. Майбутні українські наступальні операції – це ще одна можливість звільнити більше своїх громадян від російського панування і ще раз показати росіянам, що їхня форма жорстокого, авторитарного правління не вітається в Україні.

Наступ, розпочатий протягом наступних кількох місяців, буде несамовито кривавим і, можливо, не стане остаточним ударом, який знищить російську армію в Україні.

Але якщо Захід не втратить самовладання, а українці непохитно застосують свою бойову міць проти росіян, відвойовуючи великі ділянки землі, наступальні дії можуть стати початком кінця цієї війни.

Джерело: ABC News