Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії та дослідник війни Мік Раян почав публікувати щотижневий перелік публікацій, які мають допомогти політикам, військовим та широкій громадськості краще зрозуміти військову проблематику та розвиток сучасної війни. Він назвав свою регулярну колонку на честь "Великої п'ятірки" – п'яти основних програм закупівель, які мали забезпечити трансформовану армію США, в рамках стратегії переозброєння для сучасної війни.

Після війни у В'єтнамі армія США розпочала сувору програму самоаналізу, а також вивчення нещодавніх війн, таких як війна Йом-Кіпуур 1973 року. Це призвело до широкомасштабних тренувань, освіти, доктринальних і організаційних реформ.

Це також призвело до розробки стратегії переозброєння для сучасної війни на основі так званої "Великої п'ятірки". Це були п'ять основних програм закупівель, які мали забезпечити трансформовану армію США першокласним, сучасним обладнанням для потенційної війни в Європі чи деінде. "Велика п'ятірка" була такою:

Бойовий гелікоптер AH-64 Apache.

Основний бойовий танк M-1 Abrams.

Транспортно-десантний гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Бойові машини М-2 та М-3 Bradley.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Хоча це і не так грандіозно та дорого, я вирішив назвати свою нову щотижневу колонку на честь цієї програми армії США, яка фундаментально сформувала її операції й підготовку за останні півстоліття.

Моя мета – щотижня публікувати п'ять свіжих статей, які допоможуть політикам, військовим лідерам і широкому загалу зрозуміти інтелектуальні, фізичні та моральні виклики війни у сучасних умовах, а також типи адаптації організацій, концепцій ведення бойових дій, підготовки і навчання, командування й управління, а також технологій, які будуть необхідні для досягнення успіху у військових операціях ХХІ століття.

Отже, до "Великої п'ятірки" цього тижня.

Defense One. Скорочення часу від виявлення до знищення

У цій статті в Defense One Сем Скоув досліджує нещодавні експерименти з більш ефективного використання мереж, даних і тактичних оперативних процедур для прискорення прийняття рішень і часу ведення бойових дій на полі бою в американській армії. Ви можете прочитати всю статтю тут.

Швидкість, з якою дані передаються екіпажам озброєнь, зросла "на два порядки" з часу першого проєкту "Конвергенція". В деяких випадках процеси, які раніше займали хвилини, стали займати лічені секунди. Успіх був частково досягнутий завдяки спрощенню процедур.

Армія також випробувала систему націлювання на кшталт Kanban, яка забезпечує спільне бачення інформації і завдань замість трудомісткої системи слайдів PowerPoint й інформаційних панелей, які зазвичай використовуються для обміну даними про націлювання. Процеси Kanban часто використовуються в розробці програмного забезпечення для заохочення співпраці.

Системи, використані в експерименті, "змогли передати таку кількість даних, якої ми раніше не бачили", – сказав генерал-лейтенант Росс Коффман, заступник командувача Командування перспективних сил ЗС США.

Армія використовувала станцію наведення Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) і реактивні літаки багатоцільової розвідувальної системи повітряної розвідки і наведення на ціль (ARTEMIS) армійської багатоцільової розвідувальної системи. Повідомляється, що вона уклала з компанією Palantir контракт вартістю 178 мільйонів доларів на постачання 10 прототипів TITAN.

Проєкт "Конвергенція" розпочався у 2020 році як спосіб випробування експериментальних армійських технологій, від штучного інтелекту до робототехніки. За роки, що минули з того часу, армія долучила до нього інші служби, а також інші країни, такі як Австралія і Велика Британія.

Заступниця міністра оборони Кетлін Гікс заявила 24 лютого, що Пентагон нещодавно запустив початкову версію можливостей CJADC2. Ця версія зараз тестується в рамках проєкту "Конвергенція", який завершується 20 березня.

Військові лідери вважають, що обмін даними наведення на ціль особливо важливий в боях, де усі види військ беруть участь у відстеженні і вогневому ураженні ворожих сил.

Обмін даними також допоможе гарантувати, що військові не витрачатимуть свої ракети даремно. Це стало ключовим міркуванням після аналізу аналітичного центру, який показав, що США буде важко виробляти достатню кількість високоточних ракет великої дальності для тривалої війни.

Китай і росія також працюють над системами швидкого поширення розвідувальної інформації серед військових підрозділів. Китай розробляє концепцію під назвою Multi-Domain Precision Warfare, в той час як росія назвала свою версію "Автоматизовані системи управління".

Навіть без передових мережевих систем наведення, російське наведення може бути швидким і смертоносним, оскільки війська рф відточували свої навички протягом двох років інтенсивних бойових дій в Україні. Завдяки своїм розвідувальним безпілотникам та іншим засобам наведення деякі російські артилерійські екіпажі можуть обстрілювати українські позиції протягом трьох хвилин після того, як їх помітять.

Параметри. Китайська неармійська сухопутна сила

У цій статті досліджується, як Китай використовує свою поліцію і сили внутрішньої безпеки як нетрадиційний засіб проєктування стратегічної сухопутної сили в Індо-Тихоокеанському регіоні та Центральній Азії. Вона дає уявлення про це велике й потужне джерело сухопутного потенціалу, яке заповнює прогалину в більш широкому розумінні того, як Китай використовує сухопутні війська в Індо-Тихоокеанському оперативному середовищі. Політики отримають розуміння того, як ця діяльність посилює присутність, партнерство та вплив Китаю в регіоні, щоб інформувати про розробку рекомендацій для більш ефективної відповіді, – йдеться в анотації. Ви можете прочитати статтю Шини Честнат Грейтенс в останньому виданні журналу "Параметри" тут.

WavellRoom. Переосмислення оперативного мистецтва

Протягом останніх кількох десятиліть точаться активні дебати про те, чи існує оперативний рівень, і якщо так, то з чого він складається. Частково ця дискусія стосувалася розвитку оперативного мистецтва у військових установах як способу забезпечення відповідності тактичних дій у різних сферах бажаним стратегічним цілям. Це цікаве дослідження про відродження оперативного мистецтва для війни в сучасних умовах. Ви можете прочитати повну версію статті тут.

Інститут досліджень миру в Осло (PRIO). Штучний інтелект у військовому плануванні та операціях

Новий звіт, до якого увійшли статті кількох авторів, має на меті виявити і вирішити етичні проблеми, пов'язані з дедалі ширшим використанням штучного інтелекту у військовому плануванні. Автори розглядають ключові елементи військових операцій – збір критично важливих даних і розвідданих, командування й управління (C2) і застосування зброї, а також застосування ШІ в них. Нарешті, у звіті досліджуються переваги і недоліки цих систем штучного інтелекту. З повним текстом звіту можна ознайомитись тут.

У висновках публікації йдеться, що причини катастрофічного провалу росії мають багато складових і, без сумніву, стануть предметом інтенсивного вивчення й перегляду протягом наступних років і десятиліть. Послідовна нездатність росії практикувати елементарні основи оперативного мистецтва під час планування та проведення своєї "Спеціальної військової операції" має стати одним із головних пояснень. Погане планування кампанії, нездатність врахувати непередбачувані обставини і нездатність логічно впорядкувати й зосередити дії, що підтримують чіткі стратегічні головні зусилля, призвели до того, що росія змарнувала будь-яку можливість нав'язати Україні доконаний факт. Згаяний час і зосередженість на інформаційній перемозі в Маріуполі дали Україні час для зміцнення оборони на Донбасі після відходу з Києва. Рішення зміцнити правобережний Херсон за рахунок оборони в інших місцях проігнорувало просторово-часовий зв'язок концентричної лінії фронту, що дозволило Україні використати внутрішні лінії для швидкого захоплення позицій під час Балаклійської наступальної операції. Відсутність будь-якого об'єднуючого стратегічного обґрунтування розрізнених атак під час нещодавнього зимово-весняного наступу лише послабила сили напередодні надто очевидного українського наступу.

У нинішню епоху конкуренції великих держав і перспективи широкомасштабної звичайної війни, яку вона несе, ці недоліки заслуговують на ретельний розгляд. Це, безсумнівно, вимагає відновлення уваги до вивчення оперативного мистецтва та його впровадження серед офіцерського корпусу всіх західних армій.

Breaking Defense. Професіонали говорять про логістику

На навчаннях Talisman Sabre 2023 одним із завдань було відпрацювання логістичних операцій на узбережжі. Це стає дедалі частішим завданням навчань армії США і австралійської армії в Тихоокеанському регіоні. Спираючись на це, Командування матеріального забезпечення армії США очолює спільні зусилля з розширення можливостей для більш розосередженої і живучої експедиційної логістики в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ви можете прочитати статтю тут.

Начальник Командування матеріального забезпечення ЗС США генерал Чарльз Гамільтон детально описав план, спрямований, зокрема, на посилення планів дій на випадок непередбачуваних обставин у сфері військового забезпечення.

По-перше, в серпні він збирає вищих військових керівників – зокрема генералів Командування повітряної мобільності, Командування транспорту США, Командування матеріального забезпечення ВПС, і представників промисловості на "семінар" в армійському арсеналі Редстоун у Хантсвіллі, штат Аляска. Після прибуття туди група зосередиться на перших 30-60 днях конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Мета полягає в тому, щоб обговорення в Алабамі призвели до проведення навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні, зосереджених на військовій підтримці США, а не на маневрах, як на більшості навчань. Уроки і спостереження, отримані під час цих та інших навчань, можна було б використати для того, щоб допомогти керівництву Пентагону вирішити низку логістичних питань, наприклад, як поводитись з планами передового базування в регіоні.

Наприклад, коли йдеться про армійські запаси передового базування (APS), список наразі включає APS-1, призначений для США, APS-2 для Європи, APS-3 на плаву, що мандрує океаном, APS-4 для Північно-Східної Азії, APS-5 для Південно-Західної Азії, APS-6 для армії Півдня і APS-7 для армії Африки.

На додаток до розвитку планів APS, служба шукає нові способи доставки обладнання для постачання й оснащення об'єднаних сил (наприклад, автономних плавзасобів і безпілотників). Минулого року вона створила міжфункціональну групу з логістики у складі свого майбутнього командування, щоб дослідити саме ці питання.

Питанням логістики і забезпечення приділяється підвищена увага, особливо в той час, коли в Україні і Газі тривають війни, а американські військові розглядають можливість проведення широкомасштабної бойової операції у водах Індо-Тихоокеанського регіону.

Бонусний контент. Космічний список літератури

Я великий шанувальник списків літератури. Вони надають кураторські переліки книг, а також журнальні статті, подкасти та інші ресурси для відточування професійних знань. В рамках моєї щотижневої "Великої п'ятірки" я намагатимусь включити до неї свіжі списки літератури від військових або установ національної безпеки.

Цього тижня я включив список літератури на 2024 рік від Космічного інституту національної безпеки Космічних сил США (NSSI). Цей перелік складається для "космічних професіоналів", і цьогоріч до нього також увійшла моя книга "Війна білого сонця", видана 2023-го. Ознайомитися зі списком можна тут.

Це мій перший щотижневий огляд "Великої п'ятірки". Наступного тижня я опублікую наступний випуск.

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