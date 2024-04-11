російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян

У другій частині публікації, присвяченої мірилу успіху росії у війні в 2024 році, відставний генерал австралійської армії та відомий дослідник війни Мік Раян визначає 7 можливих конкретних успіхів росії. Він вважає, що ці мірила успіху росії мають стати основою для НАТО та України, щоб детально розпланувати протидію і забезпечити росії поразку.

Ця стаття є другою частиною дослідження того, як росія може розглядати "успіх" в Україні у 2024 році. Вона покликана допомогти замислитись над тим, як Україна і НАТО можуть побудувати свої кампанії для того, щоб росія не змогла досягти своїх цілей. Стаття була написана під час мого візиту до України минулого тижня і включає інформацію з моїх обговорень.

Починаючи з минулого року, росія була зайнята відновленням своїх сил після поразки, якої вона зазнала від України в перший рік війни, а також у битві під Бахмутом. І хоча дехто вважає, що росії може знадобитися 5-10 років, щоб повністю відновитися після втрат в Україні, цього тижня американський посадовець представив оновлену оцінку, яка каже, що росія вже майже повністю відновилася.

Однак це не збігається з більшістю інших оцінок відновлення росії, і ми повинні бути обережними, приймаючи це за чисту монету. Час покаже, наскільки ця оцінка точна.

Згідно з нещодавнім звітом Міністерства оборони Великої Британії, росія мобілізує близько 30 тисяч осіб на заміну щомісяця. Така щомісячна пропускна здатність, ймовірно, є більш раціональним способом підготовки і оснащення солдатів, ніж нерегулярні широкомасштабні мобілізаційні заходи. Ці військовослужбовці замінять втрачених солдатів в існуючих підрозділах, а також потенційно сприятимуть формуванню нових бригад і дивізій, оголошених російським міністром оборони.

росія, яка прийняла ключові рішення про мобілізацію людей і промисловості у 2022 році, очевидно, зараз в змозі замінити свої втрати так, як Україна не в змозі. Це стане ключовою асиметричною перевагою росії у 2024 році, якщо українська мобілізація не буде ефективною, а США та інші країни не посилять матеріальну допомогу.

Вже деякий час російські атаки є частиною великої розвідувальної битви, що відбувається по всьому фронту. Це означає, що російські війська борються за інформацію, водночас намагаючись відмовити українцям у її отриманні. Це дуже важлива попередня діяльність перед будь-яким більш масштабним наступом. Ця розвідувальна битва відбувається із застосуванням піших і механізованих військ, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби і стратегічної розвідки за допомогою супутників та інших джерел.

росіяни, ймовірно, здійснюють накопичення запасів. Їжа, паливо, вода, запасні шини, автомобільні запчастини і боєприпаси – все це є частиною накопичення матеріально-технічних засобів для підтримки армії, що наступає.

росіяни також адаптували свою тактику, включаючи ширше використання далекобійних планерних бомб в рамках своїх наступальних дій. Проте, чи розробили вони нові концепції ведення війни, необхідні для досягнення оперативної несподіванки і прориву українських оборонних ліній в епоху більшої прозорості поля бою, ще належить з'ясувати.

Як може виглядати успіх російської кампанії в Україні у 2024 році? 7 критеріїв російського успіху

У першій частині я описав обґрунтування необхідності розробки мірил успіху для росії в 2024 році. Я також перерахував п'ять принципів їх розробки та застосування. Успіх можна вимірювати на різних рівнях і в різних часових масштабах.

Перш ніж я опишу ймовірні російські мірила успіху, я хочу запропонувати короткий огляд відповідних чотирьох рівнів війни. Кожна міра описує, до якого з цих рівнів вона найбільш застосовна.

Тактичний рівень – це рівень, на якому задумуються, плануються і виконуються битви та інші форми взаємодії між протиборчими збройними силами для досягнення військових цілей. Тактичні сили застосовують тактику для досягнення поставлених перед ними завдань, визначених у постанові про місію від вищого штабу.

На оперативному рівні тактичні цілі й дії визначаються послідовністю і організовуються (часто у вигляді кампаній) для досягнення військових і стратегічних цілей. Важливо, що на цьому рівні відбувається визначення пріоритетів щодо розподілу сил, логістичної підтримки, розвідки, транспорту і міжвідомчої взаємодії. Він виступає інтерфейсом між тактичним і стратегічним рівнями ведення війни. Це рівень війни, на якому росія, ймовірно, має перевагу над Україною.

Наступний рівень – це стратегічний рівень війни. Стратегічний рівень війни полягає в перетворенні політичних цілей на дії на оперативному і тактичному рівнях на різних театрах, а також у нефізичних сферах, таких як операції впливу і кібернетична активність.

Існує також політичний рівень. Це рівень, на якому формуються політичні цілі і приймаються рішення щодо ресурсів, які дозволяють військовим організаціям діяти на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Але політична ефективність – це також здобуття підтримки населення, створення і підтримка альянсів і вплив на громадську думку всередині і за межами своїх національних кордонів.

Крітерій 1: росія здатна нейтралізувати українську стратегічну ударну діяльність (стратегічний та оперативний рівні, певний політичний вплив). З огляду на тупикову ситуацію на місцях, одним з головних засобів, які Україна має використати для того, щоб завдати політичного удару по росії і перешкодити її воєнному потенціалу, є дедалі потужніші стратегічні ударні комплекси, які розвивалися протягом останніх двох років. У певному сенсі, є три різні українські ударні комплекси, які росіяни намагатимуться нейтралізувати: морський ударний комплекс ВМС у Чорному морі; ударний комплекс розвідувальних органів; і більш широкий ударний комплекс Збройних сил України. Якщо росія нейтралізує або погіршить ці українські можливості, вона зменшить боєздатність України і негативно вплине на українську стратегічну діяльність у сфері впливу. Успіх росії в цій сфері також збереже її здатність отримувати доходи від експорту енергоносіїв.

Крітерій 2: росія здатна знищити або послабити українські тактичні та оперативні резерви, С2 та логістику протягом 2024 року (тактичні, оперативні та стратегічні наслідки –середньострокові). росіяни намагатимуться обмежити здатність України реагувати на російські наземні та повітряні атаки протягом 2024 року. Тому пошук і нейтралізація мобільних резервів українських сухопутних військ є важливою російською метою. І так само, як виявлення і нейтралізація резервів є важливим, так само важливим є виявлення українських тактичних штабів. Їх знищення або зниження ефективності допоможе ще більше ускладнити дії українських підрозділів, які вже страждають від нестачі особового складу, а також знизити згуртованість українських оборонних операцій. Водночас, виявлення української логістики – особливо запасів артилерійських боєприпасів і боєприпасів для ППО – буде життєво важливим для росії, щоб зберегти і посилити свою нинішню перевагу у вогневій потужності.

Крітерій 3: росія захоплює додаткову українську територію (тактично і оперативно, але зі значними політичними наслідками). Підкріплене тактичними та оперативними успіхами на полі бою, захоплення додаткових великих частин української території стане ключовим показником успіху російських наступальних дій. За останні кілька місяців росія змогла досягти невеликих успіхів на сході і півдні України. За даними @War_Mapper, у березні 2024 року росія захопила близько 55 квадратних кілометрів української території. Щоб продовжити наступ, росії потрібно буде атакувати і прорватися через нові оборонні зони України, створені на сході і півдні України. Враховуючи нинішню нестачу живої сили, Україні доведеться обирати між підтримкою своєї армії і утриманням позицій. Досягти обох цілей цього року буде дуже складно. росіяни, очевидно, захочуть досягти і того, і іншого, але, безумовно, тиснутимуть на Україну, щоб вона принаймні вивела війська з деяких районів, які перебувають під тиском. Це підтримає їхній стратегічний наратив про неминучу російську перемогу і спробує вплинути на українських донорів.

Крітерій 4: росія зменшує кількість і вплив українських атак на Крим (оперативний, стратегічний і політичний –середньостроковий). Зробити Крим непридатним для російських збройних сил – мета України, і президент Зеленський чітко заявив, що це одна з умов припинення війни. Вони досягають прогресу в цьому напрямку, який росія намагатиметься зупинити. Вони захочуть це зробити, тому що це усуває кампанію, в якій українці досягають успіху, і, як і захоплення території, підтримує стратегічний наратив росії про неминучу перемогу. Але Крим також є життєво важливим логістичним центром для російських військово-морських і сухопутних сил. Послаблення здатності України атакувати штаби, аеродроми і логістичні центри в Криму сприятиме майбутнім російським наземним і морським операціям.

Крітерій 5: росія захоплює або знищує українські сили (тактичні та оперативні, але з політичними та стратегічними наслідками). З захопленням території пов'язане захоплення в полон або знищення українських сил. росіяни хочуть перемогти Україну на полі бою і розуміють, що Україна може дозволити собі менше жертв, ніж росія. Успішні російські наступальні операції будуть спрямовані на подальше скорочення кількості розгорнутих українських сухопутних сил, особливо до того, як будуть реалізовані наслідки української мобілізації. Це відкриває перед росіянами інші можливості. Знищення росіянами українських сухопутних військ цього року поставить під загрозу здатність України проводити наступальні операції у 2025 році. Очевидно, що це має на меті послабити українську боєздатність у короткостроковій перспективі, але це може мати значний вплив на довгостроковий військовий потенціал України і вплинути на мислення західних політиків.

Крітерій 6: російська дезінформація та інші заходи впливу послаблюють згуртованість українського суспільства (політичну та стратегічну). Наразі росія вживає широкий спектр заходів, покликаних розколоти українське суспільство і підірвати довіру до уряду та збройних сил України. Вона продовжуватиме посилювати меседжі про корупцію та зменшувати бажання українців служити в армії. Ці зусилля підкріплюються російськими "терористичними бомбардуваннями" за допомогою дронів, ракет і планерних бомб проти цивільних об'єктів, які, серед іншого, мають на меті залякати українців і змусити їх залишити свою країну. росія вважатиме 2024 рік успішним роком, в якому їй вдасться досягти успіху в цій діяльності.

Крітерій 7: зовнішні спостерігачі за війною, незалежно від того, підтримують вони Україну чи ні, вважають, що наступальні дії росії у 2024 році були успішними (політично і стратегічно). росія повинна не лише досягти тактичного і оперативного успіху в своїх операціях, іноземні лідери і громадяни на Заході і за його межами повинні вважати, що росія досягла успіху. Як ми дізналися протягом цієї війни, сприйняття успіху чи неуспіху є життєво важливим, особливо для України. Триваюча російська кампанія з дезінформації відіграватиме центральну роль у розповіді про російські "досягнення" під час їхніх наступальних дій на землі і в повітрі. росія сподіватиметься, що історії про російські успіхи, для яких потрібен лише невеликий елемент успіху, вплинуть на моральний дух українців і на подальшу підтримку України. російські успіхи також будуть використовуватися в китайських наративах за межами Європи.

Як і впродовж усієї війни, російські зусилля для досягнення цих цілей супроводжуватимуться системними атаками на українців через вбивства, зґвалтування, тортури, викрадення, мародерство, руйнування цивільної інфраструктури та залякування. Це не дії окремих осіб; це системний підхід, який протягом війни застосовує вся російська військова інституція. Реальність легендарної "доктрини Герасимова" полягає в тому, що вона фактично є фундаментальною теорією для всього спектру злочинних дій, які доповнюють російські військові зусилля.

Спонукання до поразки в російській кампанії щодо України 2024 року

Як я підкреслював у першій частині цієї статті, розуміючи, як росія може вимірювати успіх у 2024 році, Україна і НАТО можуть створити механізми поразки, які не дозволять росії досягти успіху в семи сферах, які я описав вище, або в інших аспектах російських військових операцій.

Ключові механізми поразки – руйнування, дезорганізація, деградація і дезорієнтація – беруть участь у розробці тактичних, оперативних і стратегічних методів, спрямованих на те, щоб спричинити провал російської кампанії 2024 року і позбавити її успіху, якого вона прагне. Один з прикладів того, як ці чотири механізми поразки можуть бути застосовані, показаний нижче в таблиці зі статті Френка Гоффмана на цю тему, опублікованій у 2021 році.

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Механізми поразки. Френк Гоффман, "Механізми поразки в сучасній війні"

Зрештою, для перемоги над здатністю росії досягти прогресу в семи описаних вище сферах військових зусиль знадобиться набагато більш детальне планування, виконання і адаптація. Але теорія механізмів поразки є корисною концептуальною відправною точкою для цієї роботи. А розуміння потенційних цілей росії є ключовим підґрунтям для цієї роботи.

Успіх чи поразка. Скоро дізнаємося

Мине небагато часу, перш ніж ми зможемо застосувати ці заходи на практиці. російські військові наступають вже кілька місяців і цілком можуть посилити інтенсивність і широту своїх наступальних дій в найближчі місяці.

Метою цих двох статей, присвячених вимірюванню успіху, було надати певне уявлення про те, як виглядає стратегічний успіх для росії в найближчі місяці. Це не вичерпний перелік. Ймовірно, існує багато піделементів кожного показника, а також інші показники, про які я не подумав. Важливіше те, що ці показники успіху можуть закласти фундамент, на якому Україна і НАТО можуть розробити механізми поразки росії.

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