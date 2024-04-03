Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян

Відставний генерал австралійської армії та відомий дослідник війни Мік Раян розповідає, яким чином можна визначити мірило успіху росії в її кампаніях в Україні цьогоріч у різних сферах війни. Але найголовніше, що визначення цієї міри успіху рф в тому чи іншому аспекті війни потрібне, аби розробити власну протидію з боку України та НАТО, яка б забезпечила поразку країни-агресора.

Оцінка під час війни має вирішальне значення. Це завдання вийшло далеко за межі простих показників бойових дій. Оскільки сучасні конфлікти переростають у військові операції, які не є війною... завдання оперативного і стратегічного оцінювання можуть змінюватися і розширюватися в натуральному вираженні. З книги "Оцінка війни" (2015)

Це перша з двох частин, які досліджують, як ми можемо виміряти успіх росії в Україні цього року, і як ми можемо використати ці показники для того, щоб привести росію до поразки.

Те, що російські війська знову наступають в Україні, важко заперечити. З моменту кульмінації українського контрнаступу наприкінці 2023 року і уповільнення західної військової допомоги росіяни, схоже, відчули як тактичні, так і стратегічні можливості.

Так, з кінця 2023 року росіяни здійснили низку дрібномасштабних наземних наступальних операцій на сході та півдні України. Водночас, починаючи з Нового року, вони посилили свою стратегічну ударну кампанію проти української інфраструктури та подвоїли свою дипломатичну діяльність і діяльність зі стратегічного впливу (включно зі звинуваченнями України в нещодавній терористичній атаці проти концерту в москві).

російський наступ на суходолі, в повітрі та в інфосфері має стратегічне і політичне значення. Так само, як український контрнаступ був тактично, стратегічно і політично важливим, так само важлива і російська кампанія 2024 року в Україні.

Слова путіна демонструють, що росія прагне знищити Україну, так само як і дії його уряду з мобілізації промисловості та населення. Але як може виглядати російський успіх у 2024 році?

Одним із слабких місць у спекуляціях щодо українських наступальних дій минулого року було те, що не було визначення перемоги. Як писав тоді Шашанк Джоші: "Я бачу, що всі вже сперечаються про те, чи ми занадто песимістично чи оптимістично оцінюємо український контрнаступ, але ніхто не дає чіткого визначення того, що саме буде успіхом чи поразкою".

Схожа ситуація зараз склалася і з росією. В той час, як ведеться багато дискусій і коментарів щодо військової допомоги Україні та пакету допомоги США, що знаходиться на розгляді Конгресу, ми також повинні мати можливість чітко визначити, як саме може виглядати успішна кампанія росії в Україні, щоб інформувати Україну і НАТО для розробленої стратегії, яка постійно адаптується, аби спровокувати поразку росії.

Але оцінка виконання місій у російських кампаніях 2024 року є недостатньою для оцінки успіху чи невдачі нинішніх і, ймовірно, майбутніх російських наступальних операцій цього року. Як і у випадку з українськими контрнаступами торік, виконання російських тактичних і оперативних завдань також матиме важливі стратегічні та політичні наслідки. Тому потрібні більш стратегічні показники успіху (і пов'язані з ними показники невдач).

Вимірювання успіху: метод. Та комбінація чотирьох механізмів поразки: знищення, витіснення, дезінтеграція та ізоляція

На визначення стратегічного успіху значною мірою впливають масштаб і часові рамки, в яких проводяться військові та інші операції. Через це показники успіху повинні бути розроблені з урахуванням різних рівнів військової діяльності (тактичний, оперативний, стратегічний, політичний), а також різних часових рамок.

Слід також зазначити, що існує тісний взаємозв'язок між показниками успіху та невдач і концепцією військової ефективності. Наприкінці 1980-х років Аллан Міллетт і Вільямсон Мюррей провели, мабуть, найбільш детальне дослідження військової ефективності. Результатом їхнього дослідження стала тритомна серія книг, присвячена вивченню військової ефективності. У цих трьох книгах використовується аналітична структура для дослідження політичної, стратегічної, оперативної і тактичної ефективності.

Як писав Алан Міллет, "військова ефективність – це процес, за допомогою якого збройні сили перетворюють ресурси на бойову силу". Країна не досягне своїх політичних цілей, якщо вона не може вигравати битви або якщо вона не може розробляти і застосовувати найсучасніші концепції ведення війни, освоювати нові технології, навчати військовослужбовців або використовувати логістичну і промислову підтримку. Для росії в найближчі місяці рівень її військової ефективності буде значною мірою визначатися конвертацією ресурсів, таких як рекрутинг, підготовка і підтримка, а також її здатністю поєднувати старі й нові технології у відповідну сучасну бойову силу.

Отже, визначення міри успіху нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій стане важливим способом, за допомогою якого Україна та її партнери зможуть оцінити потенційний і фактичний вплив російських кампаній 2024 року. Важливо, що, визначивши ймовірні міри успіху росії, можна розробити механізми поразки для неї.

Концепція механізмів поразки визначається в доктрині армії США як "метод, за допомогою якого дружні сили виконують свої місії проти ворожої протидії... [використовуючи] комбінації чотирьох механізмів поразки: знищення, витіснення, дезінтеграція та ізоляція". Механізми поразки також були темою чудової статті Френка Гоффмана, опублікованої 2021 року. Гоффман зазначає:

"В історії мало свідчень успіху, який би залежав виключно від одного методу, особливо серед великих держав. Дезінтеграція або підрив систем стають можливими, коли їх шукають як кульмінаційний продукт оперативного підходу, який використовує і послідовно застосовує численні механізми поразки, організовані в часі та просторі й спрямовані на критичні вразливі місця".

Це важливий момент. Подібно до того, як росіянам доведеться проводити численні операції в різних сферах у різних місцях і в різний час, так само і будь-яка дружня кампанія повинна розробити кілька наборів інтегрованих механізмів поразки, щоб спричинити провал російських планів на 2024 рік в Україні.

Вимірювання невдач. Вивчення потенційно великих і малих невдач

У літературі, яка висвітлює історію цієї теми, досліджується широкий спектр механізмів невдач військових організацій і військових операцій. Існує багато прикладів військових невдач, починаючи з античності й закінчуючи сьогоденням, які ми можемо вивчити і застосувати для спричинення російських невдач.

Коен і Гуч (Військові невдачі), Норман Діксон (Про психологію військової некомпетентності), Шимон Наве (У гонитві за військовою досконалістю), Джон Г'юз-Вільсон (Помилки військової розвідки), Ендрю Крепіневич (Армія і В'єтнам), Меїр Фінкель (Про гнучкість), Нокс і Мюррей (Динаміка військової революції 1300-2050 рр.) і Аластер Хорн (Програти битву: 1940) задокументували військові невдачі та фактори, що призвели до таких катастрофічних результатів.

Всі вони пропонують корисну інформацію про невдачі. Одна з найцікавіших – "Військові невдачі" Коена і Гуча. Вони досліджують найбільш значні військові невдачі з більш ніж сторічної історії сучасних військових конфліктів, створюючи матриці невдач, які визначають критичні шляхи до катастрофи. Коен і Гуч застосовують системний підхід до аналізу невдач і класифікують їх як прості або складні. Проста невдача є результатом однієї помилки або недоліку. Складний збій включає в себе більш ніж одну форму помилки. Три типи помилок можуть бути наслідком простих або складних невдач: невміння вчитися, невміння передбачати і невміння адаптуватися.

Тож може бути плідним вивчення потенційно великих і (переважно) малих невдач, які можуть бути спричинені під час здійснення росією військової діяльності у 2024 році. Розглядаючи потенційні елементи російської кампанії в Україні цьогоріч, було б дуже корисно сформулювати, як виглядатимуть невдачі.

Принципи вимірювання успіху і невдач. Зв’язок, простота, здійсненність, масштаб, час

У попередніх розділах описано, чому вимірювання успіху і невдач є важливими для нашої оцінки операцій росії в Україні 2024 року й втручання в них. Перш ніж описати, як саме вони можуть виглядати, необхідно зазначити останній основоположний необхідний компонент. Цей важливий компонент – набір принципів, на основі яких можуть бути розроблені критерії успіху і невдачі.

У своїй статті, опублікованій у квітні 2023 року, в якій я досліджував показники успіху і поразки майбутнього українського контрнаступу, я запропонував п'ять принципів, якими слід керуватися при розробці стратегічних показників успіху і поразки у військовій справі. Вони так само актуальні для розробки критеріїв успіху і поразки для дій росії у 2024 році, як і для розробки критеріїв для минулорічних українських наступальних операцій:

Принцип 1 – Зв'язок. Заходи повинні бути "пов'язані". Будь-які показники успіху і невдач мають бути пов'язані з цілями. Вивчення складних адаптивних систем показує, що жодна дія не відбувається в повній ізоляції; отже, чіткий зв'язок між різними цілями і заходами є дуже важливим. Крім того, заходи повинні бути пов'язані із заходами інших організацій.

Принцип 2 – Простота. Необхідність та використання показників успіху та невдач має бути широко зрозумілою. Було б помилкою вважати, що кожна людина автоматично розуміє обґрунтування вимірювання успіху і невдач. Тому мають бути чіткі вказівки щодо обґрунтування вимірювання успіху і невдач, а також просте пояснення застосування цих заходів.

Принцип 3 – Здійсненність. Заходи повинні бути прагматичними і здійсненними. Якщо заходи є складними і не мають чіткого зв'язку з бажаними стратегічними результатами, вони в кращому випадку використовуватимуться епізодично. Заходи мають бути співставлені з кількісними результатами і сприяти чіткій оцінці того, чи були досягнуті цілі або чи будуть вони досягнуті в майбутньому.

Принцип 4 – Масштабність. Повинні існувати різні заходи для різних масштабів. Для того, щоб ці заходи були широко застосовні, мають існувати різні заходи для різних рівнів командування. Як показує вивчення історичних військових невдач, збереження вузького фокусу може призвести до нездатності розпізнати невдачі на тих рівнях війни, які не вимірюються, що призведе до поломки системи.

Принцип 5 – Часова застосовність. Для різних часових періодів повинні існувати різні заходи. Як показує аналіз невдач, надмірне зосередження на короткострокових здобутках часто призводить до системних збоїв. Тож заходи повинні врівноважувати короткострокові результати з вимірюванням довгострокових результатів.

Аналіз і коментування дій росії в Україні повинні ґрунтуватися на чіткому уявленні про те, як можуть виглядати успіхи та невдачі її операцій. У цій статті ми спробували розібратися, чому оцінка успіхів і невдач російської кампанії в Україні цього року є життєво важливою.

Тепер, коли ми розглянули обґрунтування показників успіху і невдачі та способи їх побудови, у другій, заключній частині будуть запропоновані детальні показники успіху і невдачі росії у 2024 році. Сподіваємось, вони можуть бути корисними для допомоги Україні та НАТО в забезпеченні того, щоб росія не змогла досягти своїх тактичних, стратегічних і політичних цілей в Україні цьогоріч.

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