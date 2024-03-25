Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії та дослідник війни Мік Раян в своїй новій публікації аналізує можливий розвиток війни після виборів в росії. Він наводить можливі варіанти розвитку війни, аналізує ресурси росії для досягнення стратегічної мети з підкорення України та її потенційні оперативні й тактичні заходи для отримання переваги у війні та подолання української оборони.

Перевиборча кампанія путіна завершилася. І, як і передбачалося, він переміг з великим відривом. путін отримав 87,28% голосів виборців при явці 77,44%. Про це повідомляє AP News:

Після найжорсткішого придушення інакомислення з радянських часів, з перших же результатів було зрозуміло, що майже чвертьстолітнє правління путіна продовжиться п'ятим терміном, який дасть йому ще шість років.

Що це може означати для військової стратегії путіна з наближенням весни і літа, з огляду на його передвиборчу кампанію в дзеркалі заднього виду? У цій статті представлені припущення і найгірший сценарій того, як може розвиватися російська стратегія в Україні протягом 2024 року.

Очевидно, що основними зусиллями російських військових залишатимуться кампанія з підкорення України шляхом деградації і знищення її тактичних сил, проведення ударних операцій проти оперативних, стратегічних і цивільних об'єктів, а також постійні операції дипломатичного і стратегічного впливу.

Підтримка цієї загальної стратегії включатиме повітряні, кібернетичні, наземні і морські військові операції на інших ділянках кордону з країнами НАТО, включаючи Фінляндію і країни Балтії, реструктуризацію російських військових округів, формування двох нових армій і 30 інших формувань, а також продовження співпраці з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Можливості путіна після виборів. Три варіанти війни

У путіна є три очевидні варіанти ведення війни після російських виборів.

По-перше, він може вирішити продовжити війну в нинішньому темпі, затягуючи її безліччю дрібних операцій на різних ділянках дуже довгої лінії фронту в Україні, а також періодичними ракетними ударами і ударами з безпілотних літальних апаратів.

По-друге, путін може вирішити активізувати операції, коли кліматичні, логістичні та кадрові умови стануть сприятливими для більш масштабного наступу навесні або влітку.

Нарешті, він може вирішити припинити операцію, повернути всі свої збройні сили і повернутися до кордонів, що існували до 2014 року. Ймовірність цього дорівнює нулю, але необхідно було згадати про такий варіант.

Хоча перший варіант може спочатку здатися привабливим для путіна, навіть він може оцінити, як європейці повільно, але неминуче нарощують свої оборонні виробничі потужності. Чим довше він продовжуватиме війну, тим потужнішою буде європейська оборонна промисловість – і їхні збройні сили також. Хоча путін розуміє, що західні політики нетерплячі, він, ймовірно, надаватиме більшої ваги тому факту, що чим довше триватиме війна, тим потужнішим буде європейський військовий потенціал. З огляду на прагнення до регіонального домінування, такий результат не є бажаним для путіна.

Третій варіант, ймовірно, не обговорюється. Риторика путіна до і під час війни, аж до його переможної промови на цьому тижні, вказує на повну відданість перемозі над Україною. Хоча це може не включати захоплення всієї української території в короткостроковій перспективі, це, ймовірно, включає, принаймні, просування на більш захищену територію на заході і півдні України в 2024 році.

Таким чином, путін, найімовірніше, розглядає 2024 рік як можливість, коли підтримка США буде відсутня, європейський оборонний потенціал ще не досягнув того рівня, коли він може надати вирішальну підтримку Україні, а український військовий потенціал перебуває на стадії реконструкції та інституційної трансформації. Вирішальний удар по Україні цього року, який призведе до захоплення значної частини території, може призвести до того, що підтримка війни з боку США ще більше зменшиться і посилить тиск на українську владу з метою проведення переговорів про припинення вогню або перемир'я.

Хоча це було б катастрофою для України і Європи, це було б дуже вигідно для путіна і росії. Тому найбільш вірогідним варіантом дій путіна і найбільш небезпечним для України – є ще один масштабний наступ в цьому році.

Шлях до більш масштабного російського наступу. росіяни побачать провал доктрини НАТО часів холодної війни

Протягом кількох місяців росіяни проводять тактичні дії з просування у східній та південній частинах України. Деякі з них є опортуністичними, які використовують переваги над українськими силами і браком артилерії та місцевий рельєф для невеликих територіальних здобутків.

Інші російські атаки є цілеспрямованими спробами повернути позиції, втрачені в результаті українських наступальних операцій у 2022 і 2023 роках. Однак загальним наслідком є широкомасштабні зусилля зі збору даних на оперативному рівні для визначення дислокації українських фізичних сил, чисельності підрозділів і з'єднань, нових можливостей українських безпілотників і комплексів радіоелектронної боротьби, а також місць дислокації, складу і процесів розгортання резервних сил.

Жодна з нинішніх російських операцій не є настільки масштабною, щоб досягти значного прориву в українській обороні, і не виглядає такою, що має на меті це зробити. Військові організації повинні "боротися за інформацію" для того, щоб "боротися з наявною інформацією".

Нещодавні здобутки росії на сході та півдні України. Зображення: @War_Mapper у Twitter / X

У поєднанні з широким повітряним, наземним і супутниковим спостереженням (яке, за повідомленнями, тепер може включати використання американських супутникових знімків), російські наступальні операції також дадуть росіянам ширшу картину нинішніх зусиль України з побудови оборонних ліній уздовж лінії фронту.

росіяни співвідноситимуть своє розуміння нових українських оборонних ліній з тим, як працювали їхні власні оборонні лінії, а де не працювали, на півдні. Вони намагатимуться зрозуміти вторинні і третинні оборонні лінії, а також шляхи українських контратак і контрнаступів.

У цій складній справі росіяни можуть також адаптувати свою тактичну доктрину і підготовку сухопутних військ таким чином, щоб вони мали більше шансів на успіх у двох ключових елементах будь-якого широкомасштабного наступу. Перший – це бій на прорив, тобто атака загальновійськових сил в райони, що обороняються, і прорив через оборонну зону. Це включає використання артилерії, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотників для придушення, знищення, демаскування і обману, а також загальновійськовий ближній бій, притаманний таким операціям.

Українська оборона на стадії будівництва. Зображення: @MilitaryLandnet у Twitter / X

Другим елементом доктринальних і тренувальних інновацій, яких потребують росіяни, є операції "прориву", передумовою для яких є успішний "прорив" через послідовні оборонні лінії, а також перекриття резервних вогнищ і протидія батареям і безпілотникам. Ніхто не досяг цього з 2022 року в цій війні, і так само, як обидві сторони на західному фронті у Другій світовій війні провели кілька років, експериментуючи з ідеями оперативного прориву, так само українцям і росіянам потрібно буде переосмислити свою доктрину, організації, підготовку і концепції операцій, щоб досягти цього в Україні.

Ці припущення про підготовку росії до більш масштабного наступу в 2024 році є розумними. росія продемонструвала здатність вчитися і адаптуватися, навіть якщо вона часто робить це повільніше, ніж Україна, і ця адаптація відбувається нерівномірно в різних частинах її збройних сил. Але ми можемо бути впевнені, що росіяни побачать провал доктрини НАТО часів холодної війни (і нездатність координувати об'єднані збройні сили вищого рівня) в українському контрнаступі 2023 року і зроблять з цього висновки.

Паралельно з цим навчанням і адаптацією росіяни, ймовірно, нарощуватимуть запаси боєприпасів і продовжуватимуть використовувати свої планерні бомби і БПЛА для підтримки поточних і майбутніх наземних операцій. Будь-яка концентрація таких запасів має бути пріоритетною ціллю для українських оперативних цілевказівників.

російські засоби для широкомасштабного наступу у 2024 році. Військова техніка та погрози ескалацією

Проте є деякі стратегічні чинники, які росії потрібно буде отримати безпосередньо перед будь-яким більш масштабним наземним наступом у 2024 році.

По-перше, їй, ймовірно, доведеться провести ще одну широкомасштабну мобілізацію, щоб забезпечити резерв для заміни. Будь-який великий наступ неминуче призведе до великих втрат, враховуючи російський стиль ведення бойових дій. А також зважаючи на те, як Україна вміє вбивати росіян. Вона може не називати такі зусилля "мобілізацією", але вона майже напевно повинна збільшити чисельність своєї армії відповідно до оголошених планів і, можливо, навіть більше, щоб провести більш масштабний наступ у 2024 році і взяти на себе місії в інших районах, що межують з країнами НАТО.

По-друге, росії потрібно буде нарощувати запаси боєприпасів за рахунок власного виробництва та імпорту з таких країн, як Північна Корея. Великі наступальні операції вимагають великих витрат боєприпасів. росія вже отримала тисячі контейнерів з боєприпасами від Північної Кореї, але невідомо, скільки ще Північна Корея може надати. У той же час, росія активізувала внутрішнє виробництво боєприпасів і безпілотників. Згідно з цим звітом, зараз вона виробляє близько 250 000 артилерійських снарядів щомісяця, що значно випереджає американське і європейське виробництво (на даний момент). Війна промислових систем, яку я досліджував тут, триватиме і надалі і стане основою для підготовки росії до будь-якого загального наступу 2024 року.

По-третє, їй потрібно буде якось вирішити проблему з виробництвом і постачанням бойових броньованих машин (ББМ). За останні два роки росія втратила тисячі таких машин. Хоча вона має тисячі старих машин на складах, чим більше вона їх використовує, тим старішими стають запаси і тим важче їх відновлювати для ведення бойових дій. І їй потрібно буде продовжувати адаптувати своє застосування бронетехніки – основних бойових танків, БМП, БТР та інших броньованих машин підтримки для того, щоб забезпечити їх живучість в умовах, коли безпілотники є повсюдними і можуть швидко виявляти, роїтись навколо і знищувати танки та інші ББМ.

До речі, нещодавно Kyiv Independent опублікував статтю, в якій досліджувалося, скільки танків залишилося у росії. Ви можете прочитати її тут.

По-четверте, росії доведеться звернути увагу на інтегровану мережу протиповітряної, протиракетної і безпілотної оборони України, яка продовжує вдосконалюватися. Ця мережа виявилася напрочуд стійкою і постійно адаптується до російських загроз. Однак, ключовим слабким місцем України є дорогі перехоплювачі, надані Заходом. Таким чином, росіяни, ймовірно, продовжуватимуть досліджувати українську мережу ППО, атакуватимуть радари і пускові установки, якщо це можливо, і спонукатимуть українців запускати дорогі ракети по повітряних цілях.

Надходження винищувачів F16 для українських ВПС цього року ускладнить завдання росії в цьому відношенні. І їм потрібно буде продовжувати адаптуватися до українських безпілотників.

По-п'яте, росія повинна послабити українські зусилля з тактичної та оперативної розвідки. Метою цього буде створення невизначеності і сподівання (для росії) несподіванки для українців. Однак вона не може нічого вдіяти з європейськими і американськими супутниками спостереження та обміном розвідувальною інформацією, отриманою від іноземних розвідувальних служб.

Стратегічний і оперативний обман росії напередодні будь-якого широкомасштабного наступу був би життєво важливим. Цього не було в українському контрнаступі 2023 року. Несподіванки набагато важче досягти за допомогою сучасних інтегрованих цивільно-військових сенсорних мереж, якими оперують як українці, так і росіяни. Але це не є неможливим.

По-шосте, росіяни можуть думати про те, "що станеться, якщо великий наступ буде успішним"? Наприклад, чи може широкомасштабна перемога росії в наступі 2024 року спонукати до більшого втручання НАТО, в тому числі, як натякнув Макрон, до розгортання військ Альянсу? Або, навпаки, чи може успішний наступ росіян в найближчі місяці призвести до кризи довіри в західних столицях, яку вони можуть використати? російські планувальники і стратегічні лідери майже напевно розглядатимуть такі можливі варіанти розвитку подій серед низки інших.

Нарешті, неминучою частиною російського підходу до операцій 2024 року, включно з будь-якими наступальними операціями, будуть ядерні погрози. путін робив це протягом усієї війни. Нещодавно він зробив наступне попередження:

Все, що придумує Захід, створює реальну загрозу конфлікту із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищення цивілізації.

Для росії майже інстинктивно застосовувати ядерний метод "ескалації для деескалації" для стримування більшого залучення НАТО. Дуже ймовірно, що він буде застосований знову в 2024 році.

Найближчі місяці. Тепер справа за західними країнами

Цьогорічні промови та коментарі путіна свідчать про те, що він готовий подвоїти зусилля з підкорення України. Тепер, коли його "вибори" вже позаду, він може присвятити цій меті більше часу і ресурсів.

Цілком ймовірно, що нинішні російські повітряні і наземні операції є прелюдією до проведення росією більш масштабної наступальної операції в якийсь момент у 2024 році. Вони намагатимуться максимізувати територіальні здобутки, водночас завдаючи якомога більших втрат українцям. Це створить складну двосторонню військово-політичну проблему для українців і потенційно призведе до посилення дипломатичного тиску на них з метою досягнення певного результату шляхом переговорів у короткостроковій перспективі.

Це було б катастрофою для України.

Тепер справа за західними країнами – забезпечити всю необхідну підтримку для захисту України у 2024 році, поки вона відновлюватиме свої збройні сили, а Захід відновлюватиме свій промисловий потенціал, щоб відповідати нинішньому виробництву "арсеналу диктаторів".

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