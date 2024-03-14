Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян

Генерал у відставці Мік Раян у для австралійського видання ABC News аналізує можливість українського контрнаступу в 2024 поці, про який говорили Президент України та вище військове командування. Раян вказує на ключові виклики для цього, як і на передумови можливого контрнаступу і вважає, що Україна асиметричними діями далі буде знекровлювати росію.

Потенціал українського контрнаступу у 2024 році відкрито обговорюється президентом України Володимиром Зеленським, а також командувачем Сухопутних військ України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком.

Зеленський згадав про плани України щодо контрнаступу у 2024 році в інтерв'ю наприкінці лютого, зазначивши: "Ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію".

Зовсім недавно генерал Павлюк описав, як Україна найближчим часом проведе ротацію сил на передовій і таким чином створить нове угруповання сил для проведення "контрнаступальних дій".

Планування, підготовка та проведення широкомасштабного контрнаступу у 2024 році стане для України величезним випробуванням. Існує три ключові виклики.

Нестача військових кадрів. По-перше, Україна відчуває нестачу особового складу в своїх збройних силах. Найбільш гостро відчувається нестача солдатів на передовій, і це сприяло повільному просуванню росіян на сході і півдні протягом останніх кількох місяців.

Без вирішення цієї проблеми, що вимагатиме ширшої мобілізації населення України, створення резерву сухопутних військ для наступальних дій буде дуже складним.

Нестача вогневих засобів. Другим викликом є нестача вогневих засобів. Наразі Україна відчуває дефіцит артилерійських боєприпасів, як для озброєння радянських часів, так і для західних озброєнь, а також дефіцит боєприпасів для протиповітряної оборони. Це стало одним із чинників нещодавнього відходу з Авдіївки.

Без нового пакету допомоги від США мало надії на усунення нинішньої нестачі і ще менше шансів на створення запасів, необхідних для будь-якого масштабного контрнаступу.

росія має людські ресурси. Третім і останнім викликом є нинішнє посилення російських сухопутних військ. Згідно з нещодавньою оцінкою Департаменту державної безпеки Литви: "росія має фінансові, людські, матеріальні і технічні ресурси для продовження війни з такою ж інтенсивністю принаймні в найближчій перспективі... Військова промисловість стає рушійною силою російської економіки за рахунок інших секторів".

росія має живу силу і боєприпаси для продовження своїх поточних наступальних операцій і потенційно може розширити їх з приходом весни. Вона також має можливість у коротко- і середньостроковій перспективі поповнити втрати в обох сферах. Це ситуація, яка не стосується українців.

Чому контрнаступ, якщо реалістичним варіантом є оборонна стратегія? Існують серйозні перешкоди для того, щоб Україна змогла зібрати з'єднання і вогневі засоби, які були б ключовими елементами будь-якого контрнаступу у 2024 році. Оборонна стратегія є єдиним реалістичним варіантом для України, щоб мінімізувати російські здобутки, атакувати російські сили і відновити українську армію.

Якщо це так, то чому політичні та військові лідери публічно говорять про можливість українських контрнаступів цього року?

Є кілька можливих причин.

Україна все ще готова до боротьби. По-перше, боротьба не припинилася в Україні, навіть якщо вона припинилася з боку деяких її прихильників на Заході. Один з ключових уроків цієї війни полягає в тому, що для того, щоб країна отримала допомогу, вона повинна спочатку допомогти собі сама.

Отже, розмірковуючи про можливий контрнаступ у 2024 році, Зеленський, можливо, дає зрозуміти своїм прихильникам, особливо тим, хто вагається, що Україна не здається і що вона продовжує планувати звільнення захоплених росією територій. Він також нагадує як своїм друзям, так і ворогам, що вона зробила неможливе раніше і має намір зробити це знову в майбутньому.

У нещодавньому звіті Інституту вивчення війни підхід росії до окупації української території був описаний як ліквідація "української ідентичності шляхом насильницької інтеграції окупованої України в росію в соціальному, культурному, мовному, політичному, економічному, релігійному та бюрократичному плані".

Дати надію Донбасу та Криму. Другою причиною контрнаступальних спекуляцій є те, що Зеленський, можливо, хоче дати надію людям на окупованих росією територіях, що їхнє становище не є постійним і протистояти повній інтеграції з росією. Роблячи це, він також нагадує світові, що, незважаючи на заяви путіна, Донбас, Крим і південь України не є невід'ємними частинами росії.

Але є певна складність в тому, щоб доносити це до іноземної аудиторії.

Посіяти сумніви в російському військовому керівництві. По-третє, українці, можливо, захочуть посіяти сумніви в головах російських воєначальників, які мають бути готовими до будь-якого українського наступу, яким би малоймовірним він не був.

Яким би малоймовірним не був український контрнаступ у 2024 році, російські командири, які мають хоч краплю розуму, згадають, що українці дивували їх протягом усієї цієї війни. Їм потрібно буде тримати резерви військ на випадок, якщо українці зможуть, незважаючи ні на що, розпочати наступальні операції.

Звідси випливає, що українці зможуть виявити концентрацію російських військ і націлити на них свої ударні озброєння дальньої дії. Це безпрограшна ситуація для України.

Навіть оборонна стратегія не може покладатися на пасивність. По-четверте, ці спекуляції можуть дати цілеспрямоване уявлення про те, як Україна буде реалізовувати оборонну стратегію цього року. Хоча нестача людей і вогневих засобів вказує на оборонну військову стратегію, жодна оборонна стратегія не ґрунтується повністю на пасивності.

У зв'язку з цим коментарі Зеленського і Павлюка можуть означати намір України вести агресивну оборону, коли локальні контратаки здійснюються з метою використання слабких місць росіян і випередження російських атак. Цей підхід, який є одним з видів звичайної асиметрії, відповідає тому, як Україна намагається підірвати російський військовий потенціал протягом цієї війни.

росія утримує перевагу. Наразі стратегічна ініціатива в Україні належить російським військам. Їхні сухопутні війська здатні атакувати там і тоді, де і коли вони забажають. Вони досягають невеликих успіхів у своїх східних і південних операціях, і ці успіхи повільно, але впевнено накопичуються з часом.

Хоча українці можуть розмірковувати про контрнаступ, у короткостроковій перспективі лише росіяни, ймовірно, проводитимуть широкомасштабні атаки по всій території України. Саме тому в найближчі місяці ми побачимо значні зміни у веденні війни.

Джерело: ABC News