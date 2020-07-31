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Економіка Франції скоротилася на рекордні з післявоєнного часу 13,8%

Міністр економіки Бруно Ле Мер заявив, що цифри є "серйозними", але не такими поганими, як очікувалося, пославшись на попередні оцінки, що ВВП у другому кварталі може впасти на 17%
У першому кварталі падіння склало 5,9% і обидва ці показники є рекордними з тих пір, як дані були вперше зібрані в 1949 році.
Економіка Франції скоротилася на рекордні з післявоєнного часу 13,8% Фото: НБУ

Валовий внутрішній продукт Франції впав на рекордні 13,8% у другому кварталі 2020 року в результаті наслідків пандемії коронавірусу.

Такі дані опублікувало французьке статистичне агентство INSEE, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Дані вказані за період квітень-червень, на який припадає більша частина суворих карантинних заходів, що торкнулися 12 мільйонів працівників.

У першому кварталі падіння склало 5,9% і обидва ці показники є рекордними з тих пір, як дані були вперше зібрані в 1949 році.

Міністр економіки Бруно Ле Мер заявив, що цифри є "серйозними", але не такими поганими, як очікувалося, пославшись на попередні оцінки, що ВВП у другому кварталі може впасти на 17%.

За даними INSEE, ВВП в цілому знизився на 19% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Споживання домашніх господарств скоротилося на 11 відсотків після падіння на 5,8 відсотка в першому кварталі.

Формування основного капіталу скоротилося на 17,8 відсотка в порівнянні з падінням на 10,3 відсотка в перші три місяці року.

Французький експорт скоротився на 25,5% після падіння на 6,1% в першому кварталі. Імпорт не так сильно постраждав, але все ж знизився на 17,3% після падіння на 5,5% в першому кварталі.

Уряд прогнозує падіння ВВП за підсумками року на 11 відсотків, а також рекордний дефіцит бюджету в 11,4 відсотка. До пандемії коронавірусу Франція планувала мати дефіцит в 2,2 відсотка.

Нагадаємо, що економіка Німеччини у другому кварталі скоротилася на 10% через пандемію

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31 07 2020 12:58
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