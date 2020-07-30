Економіка Німеччини у другому кварталі скоротилася на 10% через пандемію
Це найбільше падіння з тих пір, як у 1970 році почали фіксувати квартальну статистику, повідомляє "Економічна правда". Це падіння також набагато перевищило попередній найгірший показник за всю історію спостережень - падіння на 4,7% в першому кварталі 2009 року під час світової фінансової кризи.
Країна обережно відкрилася після запроваджених навесні жорстких обмежень, і економіка почала відновлюватися, але економісти кажуть, що вона далека від допандемічного рівня і не досягне беззбитковості раніше 2022 року.
Економіст Карстен Бжескі з банку ING Germany сказав, що відновлення економіки буде "довгою подорожжю."
"Ця картина показує найглибшу, але і найкоротшу рецесію в історії", - сказав Бжескі.
Уряд Німеччини запровадив багатомільярдний пакет стимулюючих заходів у вигляді надзвичайних кредитів, кредитних гарантій та податкових пільг, щоб пом'якшити наслідки кризи.
Нагадаємо, що Уряд ФРН затвердив додатковий пакет допомоги на €62 млрд для подолання "коронакризи"
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