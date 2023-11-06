Економіка росії може "перегрітися" через війну в Україні – розвідка Британії

Інфляція в росії, яка виникла через зростання цін на продукти харчування і паливо, може призвести до збільшення її витрат на фінансування війни в Україні.

Про це Міністерство оборони Британії, посилаючись на розвіддані, написало в X (Twitter).

"Через зростання попиту, частково – через значне збільшення оборонних витрат, а також постійний тиск на ринку праці російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися", - йдеться в звіті.

З високою ймовірністю це може забезпечити збереження інфляції в росії в 2024 році вище цільового показника у 4%.

Це в свою чергу, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист.

"Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на першочергове фінансування війни", - йдеться в звіті розвідки Британії.

Там називають дуже ймовірним те, що Центробанк росії збереже високі процентні ставки до 2024 року, і що з високою ймовірністю збільшить вартість кредитів для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

Крім того, у ВНЗ росії вже заборонили обговорювати "негативні тенденції" в рф.