У ВНЗ росії заборонили обговорювати "негативні тенденції" в рф – британська розвідка

російський режим посилює цензуру в країні перед президентськими виборами і прагне уникнути публічних обговорень війни в Україні.

Про це міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"В середині жовтня міністерство освіти та науки росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних та соціальних тенденцій" в рф", - йдеться в дописі.

Британська розвідка вважає це черговим кроком до обмеження інформаційного простору в росії.

В довготерміновій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в "ехокамері" політично прийнятних, прокремлівських поглядів, вважають в розвідці.

"Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні очікуваного балотування президента Володимира путіна на переобрання у березні 2024 року", - додали в міністерстві оборони.