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Економіка росії зростає попри введені санкції через війну в Україні – ЗМІ

28 жовтня 2024, 17:15
Економіка росії зростає попри введені санкції через війну в Україні – ЗМІ
Фото: Reuters
Заборонені західні товари і далі потрапляють в країну.

Російська економіка впоралась із західними санкціями і навіть переживає потужний ріст. 

Про це пише американська телерадіомережа CBS News

Молодший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні і фахівець з російської економіки Річарда Конноллі вважає, що кількість малих і середніх підприємств, зареєстрованих в рф, досягла небувалого рівня.

"Після того, як низка західних компаній пішли з країни або призупинили свою діяльність у зв'язку з вторгненням росії в Україну, їм на зміну швидко прийшли російські версії. Так, замість Starbucks тепер є Stars Coffee, замість Zara - Maag, а замість Coca Cola - "Добрая кола", - пише видання. 

Аналітик додає, що обхід санкцій став в росії самостійним сектором бізнесу, і заборонені західні товари, як і раніше, потрапляють до рф. 

За його словами, більшість товарів, які були б доступні росіянам до війни, доступні і зараз.

Попри те, що санкції забороняють продаж в росію таких автомобілів, як Mercedes або Chrysler, вони і далі потрапляють туди через треті країни, такі як Грузія, Казахстан і Китай. Проте ціни на них вищі через звивистий шлях імпорту, але є багаті росіяни, готові платити.

"У багатьох російських малих підприємств є стимул купувати товари на зовнішніх ринках у країнах, що потрапили під санкції, привозити їх назад в росію і продавати з дуже гарною націнкою", - каже Конноллі.

Він констатує, що до війни російські інвестиції в економіку були недостатніми, проте відтоді, як почалася війна і були введені санкції, економічна траєкторія змінилася. За його словами, це "найшвидше зростання російської економіки за останнє десятиліття".

Проте залишається питання, чи зможуть вони підтримувати це зростання протягом довгого часу.

Ще влітку Bloomberg писав, що російська економіка може скоротитися вдвічі через перегрів.

 

Росіяекономікавійнасанкції

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