Економіка США впала найбільше з часів Другої світової
Водночас, відновлення Штатів після пандемії уповільнилося в останньому кварталі року, коли стрімке зростання випадків зараження коронавірусом спричинило нову зупинку економічної активності, повідомляє "Економічна правда".
Обсяги виробництва у річному вимірі за останні три місяці зросли на 4%, що значно менше за показники третього кварталу 2020 року. Це також гірше за прогнози низки аналітиків. У порівнянні до 2019 року, в останньому кварталі економіка скоротилася на 2,5%.
Попри постійне зростання безробіття та стрибок у рівні бідності, економіка країни постраждала менше, ніж чимало інших країн у світі.
Також 2020 рік став для США першим з часів Великої рецесії 2008-2009 років, що завершився спадом економіки.
Оскільки вірус досі залишається поза контролем, економісти очікують подальшого уповільнення зростання у першому кварталі 2021 року. Згодом, з появою додаткових фінансових стимулів та поширенням щеплень, економіка відновить темпи зростання до літа.
Нагадаємо, що в Конґресі схвалили план Байдена підтримки економіки США на 1,9 трильйона
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