Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Підтримка економіки США на 1,9 трильйона: в Конґресі схвалили план Байдена

Обраний президент також закликав підвищити мінімальну заробітну плату до $15 на годину
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер схвалили висунутий обраним президентом США Джо Байденом план підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19.
Підтримка економіки США на 1,9 трильйона: в Конґресі схвалили план Байдена Фото: з вільних джерел

У  спільній заяві Пелосі і Шумеру йдеться, що Конґрес "буде працювати над тим, щоб перетворити бачення обраного президента Байдена в закон, який пройде обидві палати і буде підписаний", повідомляє "Економічна правда".

Вони нагадали, що Байден після обрання "сказав американському народу, що" допомога вже в дорозі".

"За допомогою пакету заходів з порятунку COVID, оголошеного обраним президентом, він швидко рухається до того, щоб доставити цю допомогу і задовольнити потреби американського народу".

План Байдена щодо стимулювання економіки США в умовах пандемії COVID-19 передбачає виділення на ці цілі $1,9 трлн.

Він включає ряд заходів економічної допомоги населенню, зокрема, виплати американцям по $1,4 тисяч. На додаток до виплат в розмірі $600, які були схвалені Конгресом в грудні

Обраний президент також закликав підвищити мінімальну заробітну плату до $15 на годину, збільшити допомогу по безробіттю, а також прискорити здійснення програми вакцинації населення, виділивши на це $160 млрд.

Читайте також: Байден підтримав надання 908 мільярдів допомоги для економіки США

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2021 10:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.