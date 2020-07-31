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Економіка України цьогоріч скоротиться на 6% - Нацбанк

У Нацбанку зазначають, що найгірший період для економіки вже позаду
Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%.
Економіка України цьогоріч скоротиться на 6% - Нацбанк Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за липень 2020 року, повідомляє "Укрінформ".

"Економіка скоротиться на 6% за підсумками 2020 року, але у наступні роки її зростання становитиме близько 4%. В свою чергу, інфляція прискориться до 4,7% на кінець цього року і також буде близькою до середньострокової цілі Національного банку 5% у наступні роки", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що найгірший період для економіки вже позаду. Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. Досить м’яка монетарна та фіскальна політика підтримають економічне зростання в наступні роки. Втім, темпи відновлення будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом, зокрема через високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу.

Відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності: найбільш постраждалі від карантинних обмежень галузі, зокрема сфера послуг, торгівля та транспорт частково відновляться вже в ІІІ кварталі. Однак через низький попит вони ще тривалий час не повернуться до докризового рівня. Відновлення в експортних галузях, зокрема металургії, відбудеться разом зі зростанням світового попиту вже в наступному році. Сільське господарство, очікувано, буде серед видів економічної діяльності, які найменше постраждають саме від карантинних обмежень, проте цього року очікуються дещо менші обсяги врожаю через гірші погодні умови. Також нові стимули для розвитку отримує IT-сектор, зокрема в частині проєктів з організації віддаленої роботи, а також внутрішній туризм.

Нагадаємо, що напередодні Мінекономіки України прогнозував зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3%
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31 07 2020 10:57
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