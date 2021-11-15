Економіка України за квартал уповільнила зростання до 2,4% У порівнянні з попереднім кварталом, за липень-вересень ВВП країни зріс на 1,4% з урахуванням сезонного фактору

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.

Фото: Економічна правда

Про це йдеться в оперативнй оцінці ВВП Держстатом, повідомляє Економічна правда. У порівнянні з попереднім кварталом, за липень-вересень ВВП країни зріс на 1,4% з урахуванням сезонного фактору. Така оцінка - значно нижче за прогноз Національного банку, який очікував у ІІІ кварталі побачити зростання у 4%. Нагадаємо, що міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом

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