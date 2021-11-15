БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Економіка України за квартал уповільнила зростання до 2,4%
У порівнянні з попереднім кварталом, за липень-вересень ВВП країни зріс на 1,4% з урахуванням сезонного фактору
Фото: Економічна правда
Про це йдеться в оперативнй оцінці ВВП Держстатом, повідомляє Економічна правда.
У порівнянні з попереднім кварталом, за липень-вересень ВВП країни зріс на 1,4% з урахуванням сезонного фактору.
Така оцінка - значно нижче за прогноз Національного банку, який очікував у ІІІ кварталі побачити зростання у 4%.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом
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15 11 2021 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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