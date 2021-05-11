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Міжнародні резерви відновили зростання та збільшилися на 3,3%

На 1 листопада резерви становили 29,65 млрд доларів, що на 3,5% більше за вересневий рівень
Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом.
Міжнародні резерви відновили зростання та збільшилися на 3,3% Фото: Нацбанк via Flickr

Про це повідомила пресслужба Національного банку, повідомляє "Економічна правда".

На 1 листопада резерви становили 29,65 млрд доларів, що на 3,5% більше за вересневий рівень.

Передусім зростання зумовлено валютними надходженнями на користь уряду та купівлею валюти регулятором на міжбанку. 

Так, у жовтні Україна отримала транш у 588,7 млн євро від Євросоюзу, також від розміщення внутрішніх держоблігацій бюджет отримав 431,9 млн доларів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 911,7 млн доларів, з яких 685 млн доларів - на обслуговування та погашення ОВДП. 

У жовтні регулятор сплатив 86,5 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

На валютному міжбанку продовжує переважати пропозиція, що дало змогу НБУ викупити в резерви 752,2 млн доларів. Для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав 49,6 млн доларів. Так, у жовтні обсяги чистої купівлі валюти міжбанку становили 702,6 млн доларів.

Також вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їхня вартість зросла на 98,8 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадаємо, що в НБУ підрахували можливі втрати економіки, якщо по всій країні оголосять жорсткий локдаун

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05 11 2021 12:55
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