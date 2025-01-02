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Експрезидента Сирії Асада отруїли в москві – The Sun

02 січня 2025, 15:01
Експрезидента Сирії Асада отруїли в москві – The Sun
Башар Асад. Фото: obozrevatel.com
Ця новина з'явилася на тлі чуток про те, що дружина Асада Асма хоче розлучення.

Стало відомо про про замах на колишнього президента Сирії Башара Асада, який після краху режиму отримав притулок в росії.

Про це інформує британське видання The Sun.

Видання з посиланням на російські джерела пише, що Башара Асада отруїли в москві. 

Колишній президент звернувся по медичну допомогу ще 30 грудня, як тільки почав "сильно кашляти і задихатися". 

"Є всі підстави вважати, що було скоєно замах", - каже джерело британського видання.

Після приїзду лікарів стан колишнього сирійського президента погіршувався і поки медики надавали Асаду першу допомогу, надійшла вказівка ​​лікувати його вдома, не поміщати до медичного закладу.

Лікарям вдалося стабілізувати стан Асада. Аналізи показали, що в його організмі нібито була отрута.

Його дружина Асада, Асма, планує розлучитися з ним і повернутися до Лондона, де вона народилася і виросла, однак британський уряд відмовив їй у в’їзді через закінчення терміну дії її паспортів. 

Днями ми писали, що Британія не дозволить дружині Асада повернутись. 

А ще раніше стало відомо, що дружина Башара Асада тяжко хвора на лейкемію.

Асма Асад наразі у москві з початку грудня, де вона проходить лікування. 

Крім того, відомо, що для нагляду за нею до російської столиці приїхав її батько, лондонський лікар. Асма ізольована від оточуючих через підвищену вразливість до інфекцій, проте терапія терапія не дає очікуваного ефекту.

 
МоскваБашар Асадотруєння

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