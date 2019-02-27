Екс-адвокат Трампа Коен: Президент хотів, щоб я брехав

"Трамп прямо не говорив мені брехати у Конгресі. Він так не працює… "

Колишній захисник Дональда Трампа Майкл Коен розкритикував американського президента під час публічних свідчень перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США.

"Трамп прямо не говорив мені брехати у Конгресі. Він так не працює… Коли ми говорили під час виборчої кампанії, у той самий час, коли я активно проводив переговори в Росії від його імені, він міг дивитися мені в очі і стверджувати, що у нас в Росії немає жодних справ, а потім вийти і брехати американському народу, кажучи те саме. По-своєму, він говорив мені брехати", - сказав Коен, повідомляє "Голос Америки".

За словами адвоката, він шкодує про допомогу та підтримку, яку надавав Трампу.

"Мені соромно за свої власні проступки, і я публічно взяв на себе відповідальність за них, визнавши провину в суді Південного округу Нью-Йорка. Мені соромно за свою слабкість і недоречну лояльність - того, що я зробив для пана Трампа, прагнучи захистити і підтримати його. Мені соромно, що я вирішив брати участь у приховуванні незаконних дій пана Трампа, а не слухати власне сумління. Мені соромно, тому що я знаю, ким пан Трамп є насправді. Він расист. Він аферист. Він шахрай", - наголосив колишній юрист президента США.

Після виступу Коена Трамп заявив у Twitter, що Майкл Коен обманює, щоб скоротити свій строк покарання.

"Майкл Коен був одним з багатьох юристів, які мене представляли (на жаль). У нього були й інші клієнти. Верховний суд штату щойно позбавив його прав вести юридичну практику за брехню та шахрайство. Він робив погані речі, не пов'язані з Трампом. Він бреше, щоб скоротити собі термін ув'язнення...", - написав Трамп у Twitter.

Пізніше видання NYT опублікувало повну заяву Білого Дому щодо свідчень Коена перед Конгресом США.

"Майкл Коен - злочинець, адвокат, якого позбавили права вести юридичну практику, засуджений порушник клятви, який брехав і Конгресу, і Спеціальному адвокату ... Тепер він пропонує те, що він називає, свідченням, але єдина підтримка для цього є його власні свідчення, яке раніше довели свою нікчемніть", - йдеться у заяві.

Також у Білому домі наголосили на "обмані, який пронизує його професійне життя" та його "інстинкті звинувачувати інших".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а також чекає відновлення діалогу у четвер, 28 лютого.