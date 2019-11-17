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Ексглава "Microsoft Україна" увійшла в керівництво "Укроборонпрому"

Васильєва - вже восьмий заступник Абромавичуса
Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив своїм заступником з питань цифровізації та інновацій Надію Васильєву. Вона в 2014-2017 роках обіймала посаду генерального директора компанії "Microsoft Україна".
Ексглава "Microsoft Україна" увійшла в керівництво "Укроборонпрому" Фото: lovi-moment.com.ua

Згідно з повідомленням пресслужби концерну, основним завданням нового керівника цього напряму є створення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі "Укроборонпрому", передає LB.ua.

Серед основних напрямів - цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова віртуалізованого спільного центру компетенцій з науково-технічною радою з галузевими напрямами всередині, трансфер технологій для спільних підприємств

Також планується створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів на основі даних або з їх допомогою.

Васильєва - вже восьмий заступник Абромавичуса.

Нагадаємо, що фахівці Центру аналізу загроз Microsoft виявили атаки на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" із боку угруповання Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28, яке пов'язують із Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі.

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17 11 2019 15:00
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