Ексглава "Microsoft Україна" увійшла в керівництво "Укроборонпрому"
Згідно з повідомленням пресслужби концерну, основним завданням нового керівника цього напряму є створення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі "Укроборонпрому", передає LB.ua.
Серед основних напрямів - цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова віртуалізованого спільного центру компетенцій з науково-технічною радою з галузевими напрямами всередині, трансфер технологій для спільних підприємств
Також планується створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів на основі даних або з їх допомогою.
Васильєва - вже восьмий заступник Абромавичуса.
Нагадаємо, що фахівці Центру аналізу загроз Microsoft виявили атаки на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" із боку угруповання Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28, яке пов'язують із Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі.
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