НОВИНИЕкс-главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка після звільнення з посади призначили заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-главу Служби зовнішньої розвідки призначили заступником Клімкіна
Раніше президент Петро Порошенко звільнив Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України
ФОто: president.gov.ua
"Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником Міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року", - йдеться у розпорядженні уряду від 13 березня, дня звільнення Божка з попередньої посади.
Раніше президент Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.
Як зазначає Служба зовнішньої розвідки, Божок володіє англійською, французькою, шведською та російською мовами. Має низку відзнак МЗС, МО, МВС, СБ України, а також дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посланника другого класу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2019 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт