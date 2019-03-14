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Екс-главу Служби зовнішньої розвідки призначили заступником Клімкіна

Раніше президент Петро Порошенко звільнив Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України
Екс-главу Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка після звільнення з посади призначили заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
Екс-главу Служби зовнішньої розвідки призначили заступником Клімкіна ФОто: president.gov.ua
"Призначити Божка Єгора Валерійовича заступником Міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року", - йдеться у розпорядженні уряду від 13 березня, дня звільнення Божка з попередньої посади.
 
Раніше президент Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. 
 

Як зазначає Служба зовнішньої розвідки, Божок володіє англійською, французькою, шведською та російською мовами. Має низку відзнак МЗС, МО, МВС, СБ України, а також дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посланника другого класу.

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14 03 2019 18:30
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