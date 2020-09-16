Ексголова митниці Нефьодов йде в Київраду від "Голосу"
Повідомляє Нефьодов у Facebook, передає Економічна правда.
"Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу"".
За словами Нефьодова, він вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".
Ексглава Держмитслужби відзначив, що "вікно можливостей в уряді зараз закрилось", тому він вирішив спробувати щось змінити в місті, де народився і живе.
Своє бажання іти саме з партією "Голос" Нефьодов пояснив тим, що ця партія найближча до його поглядів – як економічних, так і етичних.
Нагадаємо, що якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися у середині серпня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Президентська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером електоральних симпатій.
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