Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає РБК - Україна.
За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 29,5% українців, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
Партію "Опозиційна платформа За життя" підтримують 21,7% респондентів, партію "Європейська Солідарність" - 15,5%, партію "Батьківщина" - 11,5%. Трохи нижче прохідного бар’єра набирає "Сила і Честь" - 4,6%.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3485, покликаний внести зміни до виборчого законодавства України.
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