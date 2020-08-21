Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах

Долають прохідний бар’єр тільки ті партії, які вже представлені в парламенті

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися у середині серпня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Президентська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером електоральних симпатій.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає РБК - Україна.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 29,5% українців, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Партію "Опозиційна платформа За життя" підтримують 21,7% респондентів, партію "Європейська Солідарність" - 15,5%, партію "Батьківщина" - 11,5%. Трохи нижче прохідного бар’єра набирає "Сила і Честь" - 4,6%.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3485, покликаний внести зміни до виборчого законодавства України.