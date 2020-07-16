Парламентарі змінили виборче законодавство

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3485, покликаний внести зміни до виборчого законодавства України.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою закону є усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації для забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів, повідомляє "Громадське".

Предметом вдосконалення став увесь масив нормативного матеріалу Виборчого кодексу, а також окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу та інші закони.

Закон встановлює, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові, проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Також планується запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів та інноваційних технологій.

Змінами також передбачається, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати, після початку виборчого процесу та до подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати одним платежем вносить у безготівковій формі на спеціальний рахунок грошову заставу в розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, визначених у місячному розмірі (станом на день початку виборчого процесу).

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента, або особисто кандидатом на пост президента, висунутим шляхом самовисування, у безготівковій формі одним платежем на спецрахунок ЦВК в розмірі 650 мінімальних заробітних плат.

Крім того, вносяться зміни до Кримінального кодексу щодо вдосконалення низки статей, які захищають виборчі права громадян.

Зокрема, перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності члена виборчої комісії чи члена комісії референдуму, члена ініціативної групи референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом або примушуванням, - караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.

Цей законопроєкт Рада у першому читанні підтримала 4 червня 2020 року.

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