Опубліковано проект постанови про місцеві вибори 25 жовтня
Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає РБК - Україна.
Проект зареєстрували в середу, 8 липня, але спочатку текст був відсутній.
Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.
Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для перенесення виборів необхідно вносити зміни у Конституцію, наголосив глава фракції.
Однак у червні глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, коментуючи ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом, заявив, що якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то влада буде змушена перенести ці вибори.
Нагадаємо, що вчора у рамках боротьби з поширенням дезінформації, Facebook видалив мережу з фейковими українськими сторінками, які пов'язані з агентством Postmen DA у Києві. Власники цих сторінок у Facebook й Instagram витратили близько 1,93 мільйона доларів на рекламу.
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