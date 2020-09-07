Опубліковано проект постанови про місцеві вибори 25 жовтня

У Верховній раді з'явився текст проекту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонують призначити на 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає РБК - Україна.

Проект зареєстрували в середу, 8 липня, але спочатку текст був відсутній.

Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для перенесення виборів необхідно вносити зміни у Конституцію, наголосив глава фракції.

Однак у червні глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, коментуючи ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом, заявив, що якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то влада буде змушена перенести ці вибори.

Нагадаємо, що вчора у рамках боротьби з поширенням дезінформації, Facebook видалив мережу з фейковими українськими сторінками, які пов'язані з агентством Postmen DA у Києві. Власники цих сторінок у Facebook й Instagram витратили близько 1,93 мільйона доларів на рекламу.