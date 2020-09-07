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Facebook видалив сотні акаунтів, які використовували на виборах в Україні

Власники цих сторінок витратили близько 1,93 мільйона доларів на рекламу
Вчора у рамках боротьби з поширенням дезінформації, Facebook видалив мережу з фейковими українськими сторінками, які пов'язані з агентством Postmen DA у Києві. Власники цих сторінок у Facebook й Instagram витратили близько 1,93 мільйона доларів на рекламу.
Facebook видалив сотні акаунтів, які використовували на виборах в Україні Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Радіо свобода", передає РБК - Україна.

Як повідомляється, компанія видалила 72 акаунти і 35 сторінок у Facebook і 13 акаунтів у Instagram. Всі вони були скоординовані та "особливо активними" під час президентських і парламентських виборів в Україні 2019 року.

Також відомо, що послугами агенства Postmen DA користувались консультативна місія Європейського союзу, Національне антикорупційне бюро України і DTEK, енергетична компанія, власником якої є олігарх Рінат Ахметов.

Крім того, у Facebook утримались від пояснень, чи ця мережа виступала на підтримку певних кандидатів чи партій, заявивши, що її робота була спрямована як на критику, так і на підтримку кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко.

Крім того, під час парламентських виборів 2019 року агентство долучилось до команди Святослава Вакарчука і його партії "Голос". А під час виборів президента працювало на Петра Порошенка, підтримуючи його у соцмережах.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання правильної транслітерації української столиці - Kyiv, замість російської - Kiev.

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09 07 2020 13:20
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