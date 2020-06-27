Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv

Написання української столиці "привчає до розуміння, що Україна - це Україна"

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання правильної транслітерації української столиці - Kyiv, замість російської - Kiev.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає LB.ua.

"Вода камінь точить. А МЗС наполегливо точить всіх у світі, хто досі пише Kiev замість Kyiv! Я радий повідомити, рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу. Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv. Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше якщо ви хотіли відзначити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Відтепер це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови", - написав Кулеба у фейсбуці.

"Те саме з чек-інами (відмітками відвідування місць). Користувачі будуть бачити передовсім пропозицію саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev", - додав він.

За словами глави МЗС, до цього призвели "десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків в усі офіси - від європейських до західного узбережжя США".

Кулеба також зазначив, що написання української столиці - це дуже важлива річ, яка формує масову свідомість англомовного світу і привчає до розуміння, що Україна - це Україна.

Нагадаємо, що місцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.