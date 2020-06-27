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Ресторани до 22:00 і тотальний контроль: Київська область посилила карантин

У Київській області погіршилася епідеміологічна ситуація
Місцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.
Ресторани до 22:00 і тотальний контроль: Київська область посилила карантин rbc.ua/

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що в Київській області через погіршення епідеміологічної ситуації заборонені масові заходи в приміщеннях. При цьому можна проводити заходи з залученням не більше 10 осіб з дотриманням санітарних правил.

Також з 26 червня час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежена до 22:00.

Крім того, посилено контроль:

  • за дотриманням протиепідемічних заходів на міському, приміському, міжміському внутрішньообласному транспорті
  • за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, у закладах торгівлі, харчування та дитсадках;
  • за дотриманням протиепідемічних заходів з боку суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.

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27 06 2020 13:00
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