ЗДОРОВ'Я НОВИНИМісцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ресторани до 22:00 і тотальний контроль: Київська область посилила карантин
У Київській області погіршилася епідеміологічна ситуація
rbc.ua/
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що в Київській області через погіршення епідеміологічної ситуації заборонені масові заходи в приміщеннях. При цьому можна проводити заходи з залученням не більше 10 осіб з дотриманням санітарних правил.
Також з 26 червня час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежена до 22:00.
Крім того, посилено контроль:
- за дотриманням протиепідемічних заходів на міському, приміському, міжміському внутрішньообласному транспорті
- за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, у закладах торгівлі, харчування та дитсадках;
- за дотриманням протиепідемічних заходів з боку суб'єктів господарювання.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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