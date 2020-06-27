В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 948 нових випадків

За даними ЦГЗ, на 27 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1811 випадків; Волинська область — 2161 випадок; Дніпропетровська область — 1087 випадків; Донецька область — 415 випадків; Житомирська область — 1371 випадок; Закарпатська область — 2640 випадків; Запорізька область — 565 випадків; Івано-Франківська область — 2253 випадки; Кіровоградська область — 642 випадки; м. Київ — 4866 випадків; Київська область — 2469 випадків; Львівська область — 5004 випадки; Луганська область — 76 випадків; Миколаївська область — 392 випадки; Одеська область — 1567 випадків; Полтавська область — 309 випадків; Рівненська область — 3475 випадків; Сумська область — 287 випадків; Тернопільська область — 1876 випадків; Харківська область — 2046 випадків; Херсонська область — 191 випадок; Хмельницька область — 777 випадків; Чернівецька область — 4631 випадок; Черкаська область — 635 випадків; Чернігівська область — 519 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в місті. Київська влада буде вимушена прийняти таке рішення після зростання кількості заражених коронавірусом.

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