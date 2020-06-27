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В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 948 нових випадків
За даними ЦГЗ, на 27 червня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1811 випадків;

Волинська область — 2161 випадок;

Дніпропетровська область — 1087 випадків; 

Донецька область — 415 випадків;

Житомирська область — 1371 випадок;

Закарпатська область — 2640 випадків;

Запорізька область — 565 випадків;

Івано-Франківська область — 2253 випадки;

Кіровоградська область — 642 випадки;

м. Київ — 4866 випадків;

Київська область — 2469 випадків;

Львівська область — 5004 випадки; 

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 392 випадки;

Одеська область — 1567 випадків;

Полтавська область — 309 випадків;

Рівненська область — 3475 випадків;

Сумська область — 287 випадків;

Тернопільська область — 1876 випадків;

Харківська область — 2046 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 777 випадків;

Чернівецька область — 4631 випадок;

Черкаська область — 635 випадків;

Чернігівська область — 519 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в місті. Київська влада буде вимушена прийняти таке рішення після зростання кількості заражених коронавірусом.

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27 06 2020 11:00
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