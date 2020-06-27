В Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1811 випадків;
Волинська область — 2161 випадок;
Дніпропетровська область — 1087 випадків;
Донецька область — 415 випадків;
Житомирська область — 1371 випадок;
Закарпатська область — 2640 випадків;
Запорізька область — 565 випадків;
Івано-Франківська область — 2253 випадки;
Кіровоградська область — 642 випадки;
м. Київ — 4866 випадків;
Київська область — 2469 випадків;
Львівська область — 5004 випадки;
Луганська область — 76 випадків;
Миколаївська область — 392 випадки;
Одеська область — 1567 випадків;
Полтавська область — 309 випадків;
Рівненська область — 3475 випадків;
Сумська область — 287 випадків;
Тернопільська область — 1876 випадків;
Харківська область — 2046 випадків;
Херсонська область — 191 випадок;
Хмельницька область — 777 випадків;
Чернівецька область — 4631 випадок;
Черкаська область — 635 випадків;
Чернігівська область — 519 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 червня 2020 року до Центру надійшло 1185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 86 359 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в місті. Київська влада буде вимушена прийняти таке рішення після зростання кількості заражених коронавірусом.
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